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Gol Caracol  / Luka Modric despeja las dudas sobre su futuro en la Selección Croacia: acá las novedades

Luka Modric despeja las dudas sobre su futuro en la Selección Croacia: acá las novedades

El experimentado volante, que cumplirá en los próximos días 41 años, entregó importantes novedades acerca de su porvenir en la Selección Croacia. ¡Acá lo que pasó con Luka Modric!

Por: EFE
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Luka Modric, mediocampista y capitán de Croacia.
Luka Modric, mediocampista y capitán de Croacia.
AFP

El futbolista croata Luka Modric, que el próximo día 9 cumplirá 41 años, seguirá en la selección de su país para disputar los partidos de la Liga de Naciones este otoño, según anunció este sábado la Federación Croata de Fútbol.

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Modric, quien milita desde la pasada temporada en el Milan, trasladó al seleccionador croata, Slaven Bilic, y al presidente de la federación, Marijan Kustic, su disponibilidad para los seis partidos que el país balcánico jugará de septiembre a noviembre en el grupo A3 contra España, Inglaterra y República Checa.

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Tras la eliminación de Croacia frente a Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México el pasado 2 de julio, se barajó la posibilidad de que hubiera sido el último partido del centrocampista con su selección después de cinco participaciones en la máxima competición por países.

Luka Modric Croacia
Luka Modric, mediocampista y capitán de Croacia - Foto:
AFP

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Sin embargo, el exjugador del Real Madrid ha decidido prolongar su participación con la selección de cuadros rojiblancos.

"Está listo para continuar su fascinante carrera internacional, con 202 partidos y logros históricos", se congratuló la Federación Croata de Fútbol en un mensaje en X.

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Bilic expresó su satisfacción por la decisión del jugador de disputar la Liga de Naciones: "La decisión de Luka me hace extremadamente feliz. Todos somos conscientes de lo que aporta a Croacia, tanto dentro como fuera del campo. Estoy deseando volver a trabajar con él después de catorce años. Ambos compartimos una fuerte ambición de mantener a Croacia como un equipo de élite y exitoso, codo a codo con los mejores equipos del mundo".

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El jugador del Milan ha liderado la etapa más brillante en la historia de la selección croata, con el subcampeonato del Mundial de 2018, el tercer puesto en 2022 y la final de la Liga de Naciones de 202

Capitán y gran referente de Croacia, Modric ha liderado la etapa más brillante de la historia de su selección, con el subcampeonato del Mundial de Rusia 2018, el tercer puesto en el de Catar de 2022 y la final de la Liga de Naciones de 2023.

Croacia se estrenará en la Liga de Naciones con su visita a República Checa el próximo día 26 y tres días después, jugará ante España en Sevilla.

Selección de Croacia
Selección de Croacia
Fotografía de: AFP

En casa, Croacia jugará ante Inglaterra y de nuevo frente a España, los días 3 y 6 de octubre, respectivamente, y completará la fase de grupos en Wembley ante el combinado inglés el 12 de noviembre y en casa ante los checos tres días después.

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