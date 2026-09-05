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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Sigue la polémica por fallo para Yhormar Hurtado; "Dimayor trata a los futbolistas como esclavos"

Sigue la polémica por fallo para Yhormar Hurtado; "Dimayor trata a los futbolistas como esclavos"

Hace un par de horas, ACOLFUTPRO se pronunció respecto al fallo emitido en el caso del futbolista de América de Cali, mostrando su rechazo por la "vulneración al derecho de trabajar".

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Yhormar Hurtado, refuerzo de América de Cali en 2026
Yhormar Hurtado, refuerzo de América de Cali en 2026
Twitter de América de Cali

Hace un par de horas se dio a conocer el dictamen oficial por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor, resolviendo las denuncias de un par de equipos en la primera división del fútbol colombiano, que reclaman los tres puntos frente al América de Cali en este segundo semestre, debido a la inclusión del futbolista en los juegos oficiales.

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Esto, argumentado en una ley de la FIFA, que prohíbe jugar a un mismo futbolista en tres equipos diferentes durante un año. Y es que, aunque la Dimayor falló a favor de los ‘escarlatas’, enfatizando en que Hurtado está inscrito de manera legal, manteniendo los puntos obtenidos al equipo vallecaucano; también dio la orden de que el jugador no puede vestir los colores de la ‘mecha’ en lo que resta de año.

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Esta decisión, un poco inexplicable para muchos; desató la polémica por parte de varios frentes, Uno de ellos es ACOLFUTPRO, que enfatizó en respetar el derecho a trabajar, luego de que se comprobara que legalmente el futbolista colombiano sí cumple con las normas estipuladas.

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“ACOLFUTPRO rechaza categóricamente la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, según la Resolución 007 de 2026 en la cual se declara inelegible al futbolista profesional Yhormar David Hurtado Torres para actuar con el América de Cali durante el resto de la temporada. Esta decisión arbitraria vulnera nuevamente su derecho fundamental al trabajo y demuestra que la Dimayor trata a los futbolistas como si fueran esclavos, desconociendo por completo sus garantías y libertades laborales", indicó de entrada el comunicado de la organización anteriormente mencionada, encargada de defender los derechos de los jugadores profesionales.

Sumado a eso, ACOLFUTPRO hizo un llamado para que el Ministerior de Trabajo intervenga en el caso para corresponder con ley de la Corte Constitucional, en el que velan por unos derechos de los futbolistas.

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“Este nuevo atropello se da ante la absoluta inacción e indiferencia del Ministerio del Deporte, que no cumple sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre los reglamentos y las decisiones de la FCF y la Dimayor, permitiendo que sigan vulnerando los derechos de los futbolistas profesionales. La sanción ignora lo dispuesto en la Sentencia T-464 de 2022 de la Corte Constitucional, la cual instó expresamente a la FCF y a la Dimayor a que, “cuando adopten decisiones que involucren a los jugadores, garanticen la eficacia de los derechos fundamentales”, agregó el comunicado.

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