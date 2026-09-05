"Un partido flojo y malas decisiones en definición", la reseña para Luis Díaz en Alemania

Bayern Múnich no funcionó como suele hacerlo siempre en el frente de ataque. El elenco dirigido por Vincent Kompany se vio frustrado una y otra vez por Loris Karius, arquero del Schalke 04, este sábado, en el campo de juego del Veltins Arena de Gelsenkirchen. Luis Díaz tuvo dos opciones claras de gol en el partido que concluyó 0-0; aspecto que no le perdonaron al guajiro; le dieron con toda en los medios alemanes.

Las jugadas en cuestión que erró el extremo del 'grande de Baviera' se presentaron a los minutos 40 y 53, respectivamente. 'Lucho' no concluyó las acciones de la mejor manera, definió muy mal.

¿Qué dijeron en la prensa de Alemania de Luis Díaz, tras Schalke 04 0-0 Bayern Múnich?

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Luis Díaz en acción de juego entre Schalke 04 y Bayern Múnich por la Bundesliga. Foto: AFP

En ese orden de ideas, en los principales tabloides de la nación del 'viejo continente' no bajaron de "flojo" el desempeño del oriundo de Barrancas en el césped de juego del Veltins Arena, haciendo hincapié en su mala definición; en las ocasiones de gol erradas.

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"Su mayor debilidad sigue siendo la definición: Díaz recibía el balón con frecuencia y combinaba peligrosamente frente a la portería, solo para luego, desperdiciar sus oportunidades. En el minuto 41, disparó desviado desde cerca, y en la segunda parte, falló un remate por encima del arquero Karius (minuto 54). En general, una actuación muy desafortunada. Calificación: 5", esa fue la reseña en el página web del diario 'TZ' de Múnich.

Mientras que en el portal de 'Focus Online' de la ciudad de Berlín la conclusión para la actuación de Díaz Marulanda fue la de un "partido flojo" y que tomó muy "malas decisiones" frente al Schalke.

Luis Díaz en acción de juego en Schalke 04 vs. Bayern Múnich por la Bundesliga. Foto: AFP

"Tomó muchas malas decisiones y desaprovechó varias oportunidades claras. Poco antes del descanso, Díaz se encontró solo frente a Karius tras un pase brillante de Brown, pero no conectó bien con el balón.Tras el descanso, volvió a quedarse solo ante el portero tras un pase en profundidad de Davies, pero su vaselina fue demasiado imprecisa. El colombiano siguió sin tener suerte después de eso. En resumen, ¡un partido flojo! Calificación: 5.

