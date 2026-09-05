Cambio de última hora en la Vuelta a España 2026; ¿por qué se acortó la etapa 15?

La etapa 15 de la Vuelta a España, que se disputará el domingo entre Palma del Río y Córdoba, ha sido acortada y su salida retrasada "ante las altas temperaturas previstas", anunció este sábado la organización.

La etapa se reducirá de los 189,7 km previstos inicialmente a 110,2 y la salida lanzada se retrasará a las 8:00 a.m. (hora de Colombia), precisó el comunicado de La Vuelta.

"La decisión ha sido tomada tras la activación del protocolo por temperaturas extremas y previa reunión entre los representantes del Colegio de Comisarios, los equipos, los corredores y la dirección de La Vuelta", precisaron los organizadores.

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La iniciativa llega después de que algunos corredores expresaran sus inquietudes respecto al gran calor que están afrontando en estas etapas por tierras andaluzas, en el sur de España.



En la zona por donde discurrirá la etapa del domingo se esperan temperaturas de 40ºC o más y la Agencia Estatal de Meteorología española tiene activo para el domingo un aviso naranja (el segundo nivel más alto) por calor extremo.

Definición de la etapa 14 de la Vuelta a España, entre Marco Brenner y Santiago Buitrago Getty Images

El líder de La Vuelta, Enric Mas, había señalado el viernes tras la 13ª etapa que si seguía haciendo tanto calor habría que tomar medidas.

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La Vuelta a España es una de las tres grandes vueltas de la temporada junto al Giro de Italia y el Tour de Francia.

En julio, la ronda francesa se vio obligada a reducir una etapa por primera vez en su historia debido también a un intenso calor.