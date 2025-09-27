Así quedó la tabla de posiciones del Mundial Sub-20 2025, tras primeros partidos fecha 1

Con un gol de último minuto del zaguero Ian Garguez, Chile venció por 2-1 a Nueva Zelanda este sábado en su debut en el Grupo A del Mundial Sub-20 de la FIFA, del cual es anfitrión, y que logró en un estadio Nacional de Santiago repleto con 45 mil espectadores.

En otros partidos en el inicio del certamen orbital Ucrania le ganó 2-1 a Corea del Sur, Japón 2-0 Egipto y Paraguay 3-2 Panamá.



Tabla de posiciones del Mundial Sub-20 2025:

Grupo A



Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Japón Sub-20 1 1 0 0 2 0 +2 3 Chile Sub-20 1 1 0 0 2 1 +1 3 Nueva Zelanda Sub-20 1 0 0 1 1 2 –1 0 Selección Sub-20 (🇮🇩) 1 0 0 1 0 2 –2 0

Grupo B



Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Paraguay Sub-20 1 1 0 0 3 2 +1 3 Ucrania Sub-20 1 1 0 0 2 1 +1 3 Panamá Sub-20 1 0 0 1 2 3 –1 0 Corea del Sur Sub-20 1 0 0 1 1 2 –1 0

Grupo C



Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Brasil Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0 México Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0 Marruecos Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0 España Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D



Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Italia Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0 Nueva Zelanda Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0 Cuba Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0 Argentina Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E



Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Estados Unidos Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabón Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0 Francia Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0 Sudáfrica Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F



Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Colombia Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0 Arabia Saudita Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0 Noruega Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0 Nigeria Sub-20 0 0 0 0 0 0 0

Así fue la victoria 2-1 de Chile sobre Nueva Zelanda, en Mundial Sub-20 2025:

El defensa de Palestino, de 20 años, que ya debutó con La Roja absoluta en su último partido de la eliminatoria al Mundial 2026, ante Uruguay, se convirtió en el héroe de los locales con su gol al minuto siete del tiempo añadido, al aprovechar un error grosero del portero rival, desplazando a su compañero Lautaro Millán, que había marcado primero.

Millán, del argentino Independiente, nacido en Bahía Blanca al otro lado de la cordillera, escogió defender a la roja por su padre y se iba a convertir en el ídolo del debut chileno hasta que, en el minuto 80, Nueva Zelanda igualó con un penalti de Nathan Walker.

La jugada propició el uso, por primera vez, del nuevo sistema (FSV) que sustituye al VAR, y que se implementa en este torneo, cuando el entrenador chileno Nicolás Córdova presentó la tarjeta verde para pedir la revisión de la pena máxima, que fue ratificada por el árbitro bosnio Irfan Peljto.

Chile vs Nueva Zelanda Mundial Sub-20 - Foto: AFP

El mediocampista ofensivo había marcado, al minuto 54, con un disparo firme a un rincón del arco con una pelota que Agustín Arce, del modesto Deportes Limache, robó en una mala salida de los neozelandeses.

Millán es uno de los tres jugadores chilenos que juegan en equipos extranjeros y fueron citados al torneo, pero además había vestido antes la camiseta albiceleste en amistosos y al perder oportunidad abrazó el llamado de Córdova.

Garguez, por su parte, ratificó que es el heredero de Iván Román, el defensor que salió de Palestino y que ahora está en el brasileño Atlético Mineiro, y que no pudo disputar el Mundial Sub-20 porque una suspensión de tres partidos le hacía perderse la fase de grupos.