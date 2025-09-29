Síguenos en::
La Selección Colombia Sub-20 y un triunfo de la mano de Óscar Perea; 1-0 sobre Arabia Saudita

La Selección Colombia Sub-20 y un triunfo de la mano de Óscar Perea; 1-0 sobre Arabia Saudita

El seleccionado colombiano tuvo que trabajar el juego y así sumó su primera victoria en el Mundial de Chile. La segunda salida de los de César Torres será este jueves 2 de octubre frente a Noruega.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 29 de sept, 2025
Acción de juego entre la Selección Colombia y Arabia Saudita, por el Mundial Sub-20
Federación Colombiana de Fútbol

