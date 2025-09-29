La Selección Colombia Sub-20 y un triunfo de la mano de Óscar Perea; 1-0 sobre Arabia Saudita

La Selección Colombia cumplió con la tarea este lunes en su debut en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. Gracias a un gol de Óscar Perea se venció 1-0 a Arabia Saudita, en le primera fecha del grupo F del certamen organizado por la FIFA.

En territorio chileno, en los primeros minutos los dos equipos dedicaron el tiempo a estudiarse en el debut, que siempre genera compromiso y si se quiere hasta nerviosismo. Los colombianos intentaron poner las condiciones en el terreno de juego, mientras que los árabes tuvieron muchos hombres en zona media y defensiva, con el fin de confundir a los nuestros.

Después del minuto 15, gracias a la apertura de cancha y a la salida de los laterales, en especial de Carlos Sarabia comenzaron a dar frutos para los nuestros, que encontraron algunas opciones de anotar. De esa forma, el que apareció como hombre más incisivo y dándole dolores de cabeza a sus rivales fue Óscar Perea, quien primero de cabeza y posteriormente con un fuerte remate estuvo cerca de festejar en el escenario deportivo de la ciudad de Talca.

Además de eso, Sarabia también generó una aproximación y el que también intentó fue Emilio Aristizábal, quien arrancó como delantero centro titular en Colombia y ya en la parte complementaria le dio paso a Neyser Villarreal

Publicidad

Precisamente en el segundo tiempo llegó la apertura del tanteador, luego de una jugada en la que se juntaron Jordan Barrera y el referido Perea. Así se aprovecharon de una serie de imprecisiones de los árabes y el número 10 de nuestro país definió de buena manera en el área chica, para festejar de manera rabiosa, con sus compañeros.

Óscar Perea, figura de la Selección Colombia, anotó contra Arabia Saudita, por el Mundial Sub-20 Federación Colombiana de Fútbol

Sin embargo, para Colombia se dio un susto, como quiera que Thamer Al-Khaibari sacó instantes después un fuerte remate que terminó al fondo de la red, pero después se invalidó por un fuera de lugar previo.

Publicidad

Los minutos finales fueron de alguna que otra llegada de riesgo para los pupilos de César Torres, siendo una de Villarreal la más clara, cuando recibió una habilitación perfecta de Perea, el jugador más destacado del seleccionado colombiano en la primera salida de la cita mundialista. Ahí, el futbolista del registro de Millonarios no supo definir.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial Sub-20?

La segunda fecha para la Selección Colombia será este jueves 2 de octubre, a las 3 de la tarde, enfrentando a Noruega, que venció 1-0 a Nigeria a primera hora de este lunes. Colombianos y noruegos se verán las caras en duelo de ganadores. Recuerden que este compromiso se podrá ver en VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu.