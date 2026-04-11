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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones en la Premier League, tras derrota del Arsenal 1-2 con Bournemouth

Así quedó la tabla de posiciones en la Premier League, tras derrota del Arsenal 1-2 con Bournemouth

A falta de seis partidos para el final del torneo, el Arsenal sumó una dura derrota en el Emirates Stadium contra Bournemouth. ¡Conozca cómo quedó la tabla de posiciones en la Premier League!

Por: AFP
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Arsenal perdió con Bournemouth en la Premier League.
Arsenal perdió con Bournemouth en la Premier League.
AFP

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