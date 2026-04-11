Así quedó la tabla de posiciones en la Premier League, tras derrota del Arsenal 1-2 con Bournemouth

Mazazo a las aspiraciones de ganar la Premier League para el Arsenal el Bournemouth derrotó a los 'gunners' en su estadio por 2-1, un resultado que relanza la lucha por el título en el campeonato inglés de fútbol.

El equipo entrenado por el español Andoni Iraola se adelantó en el marcador por medio de Junior Kroupi (17') y los locales empataron antes del descanso, gracias a un penal transformado por el sueco Viktor Gyökeres (35').

El Bournemouth dejó helado a los espectadores del Emirates Stadium cuando Alex Scott superó a David Raya para lograr el definitivo 2-1 (74').



Arsenal perdió con Bournemouth en la Premier League. AFP

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El equipo de Mikel Arteta buscó el empate, pero terminó encajando su segunda derrota en casa en liga esta temporada, aunque es la tercera en los últimos cuatro partidos disputados, contando la final de la Copa de la Liga (2-0 frente al Manchester City) y la sorprendente eliminación en cuartos de la FA Cup (2-1 ante el Southampton).

A falta de seis partidos para el final del campeonato, el Arsenal, que persigue su primer título de la Premier League desde 2004, aventaja en nueve puntos al Manchester City, segundo clasificado, pero que cuenta con dos partidos menos.

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Los hombres de Pep Guardiola podrían colocarse a solo tres puntos si vencen al Chelsea el domingo y derrotan a los Gunners en un partido que puede resultar decisivo el próximo fin de semana.

El Arsenal mostró de nuevo señales de haber perdido la fluidez y la brillantez en el juego que caracterizó la primera parte de la temporada y este resultado negativo incrementará más aún las dudas sobre un equipo que en las últimas temporadas se atasca en el tramo decisivo.

Y el próximo miércoles, los Gunners tienen otra prueba importante, en el Emirates, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde deben conservar la renta de un gol (1-0) lograda el pasado martes en Lisboa frente al Sporting.



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