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Gol Caracol  / Dura derrota para Arsenal en el Emirates Stadium; Bournemouth ganó 1-2 y encendió la Premier

Dura derrota para Arsenal en el Emirates Stadium; Bournemouth ganó 1-2 y encendió la Premier

Arsenal se vio sorprendido este sábado por un Bournemouth que estuvo 'fino' en ataque. Los 'gunners' volvieron a perder en la Premier League y le dieron 'vida' al Manchester City.

Por: EFE
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Arsenal perdió con Bournemouth en la Premier League.
Arsenal perdió con Bournemouth en la Premier League.
AFP

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