Técnico de Minnesota habló de la salud de James Rodríguez; tomó contundente decisión

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este sábado 11 de abril, la acción nuevamente volverá a la MLS de Estados Unidos; y uno de los partidos que más acaparará la atención de toda la jornada, será el de San Diego y Minnesota United.
Y es que, uno de los hechos que más genera expectativa es el posible regreso de James Rodríguez al conjunto norteamericano, luego de haber estado en duda por varios días debido a su estado de salud.
Cabe destacar que el ‘cafetero’ había estado en revisión médica, después de sufrir un cuadro de deshidratación el pasado 29 de marzo, cuando fe titular frente a Francia, mientras vestía los colores de la Selección Colombia, por la doble jornada FIFA.
No obstante, ahora que ya han pasado varias semanas, el entrenador de Minnesota se refirió a la posibilidad de que James regrese, enfatizando en el duelo de este sábado frente a San Diego.
"Después de la sesión de entrenamiento del viernes, James Rodríguez está en duda para jugar contra San Diego el sábado 11 de abril. Respecto a Michael Boxall, que traía una molestia en el aductor, y Peter Stroud, con una lesión en el cuádriceps, están progresando, pero aún se consideran semana a semana", afirmó el entrenador Cameron Knowles, referente a la posibilidad de que el ‘0’ vuelva a las canchas con el cuadro norteamericano.
Publicidad
El conjunto del colombiano actualmente ocupa la novena casilla en la Conferencia oeste, con un total de ocho unidades y una diferencia negativa de -6 goles.
Dos victorias, dos empates y dos derrotas es el balance del Minnesota en este inicio de la MLS; por lo que ahora es importante sumar de a tres y empezar a encontrar la regularidad, para perfilarse como candidato al título, de aquí al final de la temporada.
El cuadro de James Rodríguez volverá a la acción este sábado 11 de abril, en el duelo correspondiente a la séptima jornada de la MLS estadounidense; enfrentando a San Diego FC fuera de casa.
Publicidad
Este compromiso es importante para Minnesota United, teniendo en cuenta que necesitan empezar a encontrar esa regularidad futbolística y en resultados que no han tenido en el inicio de campeonato.