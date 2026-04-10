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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Técnico de Minnesota habló de la salud de James Rodríguez; tomó contundente decisión

Técnico de Minnesota habló de la salud de James Rodríguez; tomó contundente decisión

Después de lo ocurrido con James Rodríguez, cada día que pasa es determinante y su entrenador fue claro al decir cómo avanza la situación del mediocampista.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de abr, 2026
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James Rodríguez, mediocampista colombiano, debutó con Minnesota United contra Vancouver Whitecaps
James Rodríguez, mediocampista colombiano, debutó con Minnesota United contra Vancouver Whitecaps
AFP

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