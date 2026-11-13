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Gol Caracol  / El mensaje de calma desde Brasil para los clubes europeos; "la prioridad es la salud del jugador"

El mensaje de calma desde Brasil para los clubes europeos; "la prioridad es la salud del jugador"

En medio de la habitual preocupación por el desgaste físico en fechas FIFA, Carlo Ancelotti, DT de Brasil, envió un parte de tranquilidad a los equipos del 'viejo continente, asegurando que el bienestar estará por encima de la exigencia.

Por: EFE
Actualizado: 13 de nov, 2026
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La Selección de Brasil se enfrenta a Japón y Singapur en la fecha FIFA de noviembre.
La Selección de Brasil se enfrenta a Japón y Singapur en la fecha FIFA de noviembre.
Foto: AFP

El italiano Carlo Ancelotti, técnico de la Selección de Brasil, aseguró este viernes que "los clubes pueden estar tranquilos" porque su "prioridad es la salud" de los jugadores.

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Ancelotti respondió de esta forma a los temores expresados por los clubes europeos sobre la idoneidad de que sus estrellas acudan a sendos amistosos en Asia, contra Japón y Singapur.

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"La prioridad siempre es la salud del jugador. Si está al 100 %, entrena. Si está al 100 %, juega. Y en este aspecto, controlamos los minutos que juega. (...). Los clubes pueden estar tranquilos con la selección nacional. La prioridad para todos es la salud del atleta. Siempre queremos que el atleta regrese preparado para jugar y sin lesiones", dijo, en la conferencia de prensa previa al partido amistoso que disputará su equipo contra Japón, el sábado en Singapur.

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El técnico afirmó, además, que el periodo de pruebas de la selección brasileña finaliza durante esta fecha FIFA, tras convocar a jóvenes promesas y promover el regreso de jugadores que llevaban tiempo sin acudir a la 'Canarinha', porque el grupo está prácticamente cerrado con vistas a los próximos compromisos oficiales, como las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2030 o la Copa América 2028.

Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección de Brasil.
Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección de Brasil.
Foto: AFP

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“Es un periodo de prueba que terminará con este parón internacional de la FIFA. La próxima vez, definiremos mejor la plantilla. Fue un periodo que nos aportó mucha información sobre los jugadores jóvenes. Sabemos que contamos con jugadores jóvenes muy talentosos y comprometidos, y eso nos da confianza para el futuro. Tenemos jugadores de muy alto nivel. Tenemos cobertura en algunas posiciones, un poco menos en otras, pero tenemos tiempo", indicó.

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Para los amistosos de preparación contra Japón y Singapur, Ancelotti convocó a cinco debutantes: Allan, Jonathan Jesus, Marlon Gomes, Alisson Santana y André Luiz. En los partidos contra Australia e India, en la última convocatoria, fueron nueve: Pedro Morisco, Otávio, Mauro Júnior, Jair, Martinelli, Breno Bidon, Arthur Dias, Matheuzinho y Gabriel Bontempo.

Además, Pedro, João Gomes, Douglas Luiz y Lucas Perri, que no habían sido convocados por Ancelotti, regresan a la selección brasileña.

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"Estamos dedicando todos nuestros esfuerzos a que este periodo sea un éxito. Se trata de una etapa de transición para la selección nacional, un momento para que surjan nuevos jugadores, y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Los aficionados deben mantener la calma, porque vamos a formar un grupo de jugadores muy fuerte para el futuro”, recalcó.

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