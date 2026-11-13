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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Probable titular de la Selección Colombia vs. Chile: las novedades de Néstor Lorenzo

Probable titular de la Selección Colombia vs. Chile: las novedades de Néstor Lorenzo

La Selección Colombia se enfrenta este viernes a su similar de Chile en el estadio Pascual Guerrero, en cumplimiento de la fecha FIFA de noviembre. ¡Acá le contamos cómo formaría!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de nov, 2026
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La Selección Colombia se enfrenta a Chile este viernes en partido de preparación.
La Selección Colombia se enfrenta a Chile este viernes en partido de preparación.
Foto: AFP

La Selección Colombia ultima detalles para su compromiso preparatorio frente a Chile en la ciudad de Cali, y aunque Néstor Lorenzo aún mantiene bajo reserva el equipo inicialista, ya empieza a tomar forma la posible formación titular de la 'tricolor' para el duelo de este viernes en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

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Así lo reveló el periodista Juan Camilo Vargas durante su intervención en el programa 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', espacio en el que entregó los nombres que se perfilan en el onceno del combinado nacional frente a la 'roja'.

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Según el reporte, la estructura combinaría la experiencia de referentes habituales con la apuesta por nuevas alternativas en puestos clave, especialmente en el costado izquierdo de la defensa y el frente de ataque.

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"Hay una nómina tentativa, hasta que no confirme el 'profe' Lorenzo. Pero lo más probable es que vaya con Camilo Vargas en la portería. Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Jáner Lucumí y esté Juan David Cabal como lateral izquierdo. Si no es él (Cabal) sería Samuel Velásquez, de Atlético Nacional”, detalló el comunicador sobre el bloque posterior.

La Selección Colombia se enfrenta a Chile en partido preparatorio.
La Selección Colombia se enfrenta a Chile en partido preparatorio.
Foto tomada del X de @FCFSeleccionCol

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En la zona medular y de creación, la principal novedad pasa por el regreso de una pieza fundamental en el equilibrio táctico de la Selección Colombia, acompañada por futbolistas jóvenes que buscan afianzarse en el proceso.

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"Jefferson Lerma, quien vuelve a la convocatoria, Puerta que se consolida, Yaser Asprilla, Jhon Arias, Luis Javier Suárez y Camilo Durán", completó Vargas al repasar los posibles elegidos para el mediocampo y la delantera.

De confirmarse esta alineación por parte del cuerpo técnico, la Selección Colombia saltaría al terreno de juego con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Jáner Lucumí y Juan David Cabal (o Samuel Velásquez); Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Yaser Asprilla y Jhon Arias; dejando en el ataque a Luis Javier Suárez y Camilo Durán. Una formación dinámica con la que Lorenzo busca seguir consolidando su idea futbolística.

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