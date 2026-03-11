Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Bam Adebayo, de los Miami Heat, rompió récord de Kobe Bryant en la NBA; ¿de qué se trata?

Bam Adebayo, de los Miami Heat, rompió récord de Kobe Bryant en la NBA; ¿de qué se trata?

Bam Adebayo, de 28 años, con una calidad comprobada y en su novena temporada con los Miami Heat, dejó atrás la estratosférica marca de Bryant de 2006 contra los Toronto Raptors.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 11 de mar, 2026
Comparta en:
Bam Adebayo, pívot de los Miami Heat.
Bam Adebayo, pívot de los Miami Heat.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad