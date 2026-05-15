Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Aston Villa le ganó 4-2 al Liverpool y se clasificó a la próxima Champions League

Aston Villa le ganó 4-2 al Liverpool y se clasificó a la próxima Champions League

Ollie Watkins fue la gran figura de los 'villanos' este viernes en el juego de la Premier League al marcar doblete. Ahora, el Aston Villa se enfoca en lo que será la final de la Europa League.

Por: EFE
Actualizado: 15 de may, 2026
Comparta en:
Aston Villa le ganó al Liverpool en la Premier League.

La inspiración de su atacante Ollie Watkins, catorce goles en lo que va de Premier League, dos de ellos decisivos este viernes en Villa Park, propició el triunfo del Aston Villa sobre el Liverpool (4-2) que amarra la clasificación para la próxima Liga de Campeones del conjunto de Unai Emery.

El duelo directo entre el equipo de Birmingham y el de Anfield que afrontaron igualados a puntos en la tabla, elevó al conjunto local al cuarto puesto del que sale su rival. El conjunto de Eric Ten Hag, que ya lleva tres partidos sin ganar, cae al quinto lugar, con su objetivo champions aún sin cerrar.

Jean-Ricner Bellegarde es una de las figuras de la Selección Haití.
Gol Caracol

Convocados de la Selección Haití para el Mundial 2026: Jean-Ricner Bellegarde, la lidera

Miguel Ángel Borja, delantero del Al Wasl.
Colombianos en el exterior

Miguel Borja le dio el triunfo al Al Wasl: vea acá el VIDEO del gol al Al Ittihad Kalba

Aventaja el Liverpool en cuatro puntos al Bournemouth de Andoni Iraola, que tiene dos partidos por jugar. A los 'reds' les queda uno. Igual que al Aston Villa que terminó con su mala racha, se reencontró con el triunfo. Supera en tres al Liverpool y en siete al Bournemouth.

Después de la ocasión del húngaro Dominik Szoboszlai a la media hora, con un tiro lejano que propició la intervención del argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, se adelantó el Aston Villa a tres minutos del intermedio, en un centro de Lucas Digne desde la izquierda a Morgan Rogers que, dentro del área, envió un tiro al palo lejano de Giorgi Mamardashvili que no llega a alcanzar el balón.

Aston Villa le ganó al Liverpool en la Premier League.

Publicidad

Pero el Liverpool enderezó el encuentro al inicio de la segunda, en un balón parado ejecutado por Szoboszlai al área, desde tres cuartos de campo, y el neerlandés Virgil Van Dijk batió al Dibu Martínez.

Solo cinco minutos duró el sosiego a los visitantes porque un error de Szoboszlai, que se resbaló cerca del área, propició que Morgan Rogers se llevara el balón, asistiera a Ollie Watkins que no falló y marcó el segundo.

Publicidad

El tercero también lo firmó Watkins, atento a cualquier acción. Como esta vez que en el rechace de un córner el zapatazo de Youri Tielemans lo detuvo Mamardashvili que también taponó el tiro posterior de Pau Torres pero no el siguiente que lo cogió el goleador para llevar la pelota a la red.

Antes, el Aston Villa ya pudo marcar en un zapatazo dentro del área de Emiliano Buendía que repelió la cruceta.

En pleno correcalles llegó el cuarto del equipo de Birmingham. Watkins ejerció de asistente a John McGinn que casi sin carrerilla miró a portería y envió la pelota a la escuadra, imposible para Mamardashvili.

Maquilló el marcador el Liverpool en el añadido con otro gol de Van Dijk, también de cabeza y también asistido por Szoboszlai que no evitó la frustración 'red', aún pendiente de cerrar la Champions que ya tiene en la mano el Aston Villa.

Ficha técnica

4 - Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne; Victor Lindelof (Ross Barkley, m.46), Youri Tielemans (Douglas Luiz, m.90); John McGinn (Jadon Sancho, m.90), Emiliano Buendía (Jan Maatsen, m.85), Morgan Rogers; y Ollie Watkins.

Publicidad

2 - Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Joe Gomez (Federico Chiesa, m.66), Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch (Florian Wirtz, m.66), Alexis Mac Allister; Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoha; y Cogy Gakpo (Mohamed Salah, m.74).

Goles: 1-0, m.42: Morgan Rogers; 1-1, m.52: Virgil Van Dijk; 2-1, m.57: Ollie Watkins; 3-1, m.73: Ollie Watkins; 4-1, m.89: John McGinn; 4-2, m.92: Virgil Van Dijik.

Publicidad

Árbitro: Chris Kavanagh. Mostró tarjeta amarilla a Ollie Watkins, Matty Cash y John McGinn, del Aston Villa y a Joe Gomez, del Liverpool.

Incidencias: encuentro de la trigésima séptima jornada de la Premier disputado en el estadio Villa Park de Birmingham ante unos 43.000 espectadores.

Hugo Rodallega y Jhon Durán.
Selección Colombia

"A Rodallega lo hubiera llevado a ojo cerrado a Selección Colombia; Jhon Durán es un tiro al aire"

Tolima vs. Nacional y Santa Fe vs. Junior en las semifinales de la Liga I-2026.
Fútbol Colombiano

Semifinales de Liga BetPlay; Tolima y Santa Fe, a imponer condiciones contra Nacional y Junior

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Aston Villa

Liverpool FC

Publicidad

Publicidad

Publicidad