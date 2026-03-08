Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con Richard Ríos como protagonista, Benfica hizo la heroica y rescató empate 2-2 contra Porto

Con Richard Ríos como protagonista, Benfica hizo la heroica y rescató empate 2-2 contra Porto

El colombiano, quien hizo presencia dentro del terreno de juego, jugó todos los 90 minutos, en la igualdad 2-2 frente a Porto, por el clásico en la Liga de Portugal.

Por: EFE
Actualizado: 8 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Richard Ríos en duelo contra Porta Porto, por la Liga de Portugal.
Richard Ríos en duelo contra Porta Porto, por la Liga de Portugal.
Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad