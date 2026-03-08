Cristian 'Chicho' Arango y su primer mensaje desde el hospital; "gracias por sus mensajes"

Cristian Arango da reveladores detalles de su estado de salud, en las últimas horas, con reciente publicación que realizó desde el hospital, mientras era atendido por el fuerte golpe recibido en el encuentro el pasado sábado, por Liga BetPlay I-2026.

Y es que, correspondiente a la décima jornada del fútbol colombiano; el ‘Chicho’ apareció dentro de los titulares en Atlético Nacional, para enfrentar a Águilas Doradas, en condición de visitante.

No obstante, a tan solo cinco minutos de partido, Arango tuvo un duro choque de cabezas con Diego Hernández, quedando en el suelo golpeado y con una fuerte molestia, que no le permitió seguir dentro del terreno de juego. Incluso, el paisa fue llevado por urgencias al hospital para ser atendido y así tener un parte oficial de su situación.

🚨 Así salió Chicho Arango del estadio. El jugador fue trasladado en ambulancia.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/xrmyMDhrbE — Win Sports (@WinSportsTV) March 7, 2026

Cabe destacar que, poco después de lo sucedido, la jefatura de Atlético Nacional informó que “Cristian Arango tenía inmovilizado el brazo izquierdo y un golpe en la nariz"; misma razón, por la que tuvo que salir del estadio con un cabestrillo.



Sus primeras palabras desde el hospital

Pocas horas después de lo sucedido, el futbolista ‘verdolaga’ tomó la palabra y se pronunció a través de sus redes, publicando su primer mensaje desde el hospital, dando un parte de tranquilidad para toda la afición de Nacional; además de dejar contundente frase, de cara a lo que será el resto de temporada para el club paisa.



“Gracias por sus mensajes. Vamos por cosas lindas todos juntos”, dijo el ‘Chicho’ Arango en su cuenta oficial de Instagram, acompañado de un corazón verde y otro blanco, haciendo alusión a los colores de la institución antioqueña.

Al final del partido, Nacional ganó por 1-2 frente a Águilas Doradas, remontando un encuentro que desde su lesión empezó cuesta arriba; sin embargo, con tantos de Dairon Asprilla y Juan Manuel Rengifo, los dirigidos por Diego Arias se quedaron con los tres puntos.

#FuerzaChicho

El mensaje (en su cuenta Instagram) de esperanza para toda la hinchada verdolaga por parte Cristian "Chicho" Arango, tras sufrir un golpe en el partido que ganó el VERDE de Antioquia (1-2) a Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario.



¡Pronta recuperación,… pic.twitter.com/RI3RHeqkVs — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) March 8, 2026

Es importante recalcar que este triunfo llega un momento importante para los 'verdolagas', quienes cayeron por 3-1 entre semana, enfrentando a Millonarios por Copa Sudamericana; consumando de esa manera su eliminación en el certamen continental.

De esta manera, Nacional ya no tendrá compromisos internacionales en este 2026 y deberá centrarse exclusivamente en lo que será la Liga y Copa Colombia, para seguir sumando trofeos en sus vitrinas.

Justamente, el 'Chicho' Arango fue uno de los nombres 'estelares' que llegaron para este 2026 a las toldas del conjunto paisa, misma razón por la que, a pesar de su reciente lesión; también ha sido criticado por la hinchada verde.