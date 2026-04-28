Iván Ramiro Sosa sorprendió en el Tour de Turquía 2026: ganó la tercera etapa y es el nuevo líder

Este martes, la etapa 3 del Tour de Turquía 2026 se llevó a cabo entre las localidades de Marmarias y Kiran con un recorrido de 132 kilómetros y dos puertos de alta montaña. El ganador fue el colombiano Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), quien atacó en el último ascenso, dejando regados a sus rivales y quedándose con la primera plaza de la clasificación general. Sebastian Berwick (Caja Rural - Seguros RGA) y Nicolas Breuillard (TotalEnergies) completan de momento el podio de la carrera.



Clasificación general del Tour de Turquía 2026, tras la etapa 3