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Gol Caracol  / Ciclismo  / Iván Ramiro Sosa sorprendió en el Tour de Turquía 2026: ganó la tercera etapa y es el nuevo líder

Iván Ramiro Sosa sorprendió en el Tour de Turquía 2026: ganó la tercera etapa y es el nuevo líder

Este martes 28 de abril, el colombiano Iván Ramiro Sosa se impuso en un recorrido con mucha montaña y final en alto. Ahora lidera la clasificación general y sueña con el título.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Iván Ramiro Sosa, ganador de la etapa 3 del Tour de Turquía 2026.
Iván Ramiro Sosa, ganador de la etapa 3 del Tour de Turquía 2026.
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