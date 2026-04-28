La Selección Colombia femenina Sub-17 tendrá HOY martes 28 de abril su segunda salida en el Sudamericano de la categoría, que se juega por estas fechas en Paraguay. La 'tricolor' juvenil tendrá al frente un duro rival como Chile, en compromiso válido por la tercera jornada del Grupo A. Este duelo lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol HD2, en la plataforma de Ditu y en www.golcaracol.com



¿Cómo llega Colombia femenina Sub-17 al encuentro contra la 'roja'?

Las dirigidas por Carlos Paniagua vienen de empatar en su debut en el certamen de la Conmebol, luego de haber igualado a un gol frente a Argentina el pasado 26 de abril en partido que se efectuó en el Estadio Defensores del Chaco.

En este cotejo, la 'albiceleste' se adelantó por intermedio de Macarena Torre, pero Eidy Ruiz selló el empate definitivo en el debut de Colombia en la competencia.

Hay que precisar que en la primera fecha, el combinado 'cafetero' tuvo descanso.



El presente de Chile

Por el lado de la escuadra 'austral' no vieron acción en la segunda fecha; tuvieron descanso, pero en su estreno en el Sudamericano femenino Sub-17 avasallaron contra Bolivia: fue un 8-1 para la 'roja'. Las jugadoras Catalina Muñoz y Kiara Concha fueron las más destacadas de la contienda, al marcar triplete y doblete, respectivamente.



A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina Sub-17 vs. Chile por el Sudamericano

En ese orden de ideas, este compromiso entre colombianas y chilenas se jugará HOY en el Estadio Ameliano, ubicado en Villeta, Paraguay, y tiene como horario de inicio para nuestro país de las 6:00 de la tarde.

Como es habitual, lo podrá ver EN VIVO por TV por la señal de Gol Caracol HD2, en Ditu, la plataforma de Caracol Televisión, y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, para que se programe y no se lo pierda. Aunque hay que precisar que la transmisión comenzará diez minutos antes.



Recordemos que este certamen da cupos directos al Mundial de Marruecos 2026.



Así está la tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano femenino Sub-17

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