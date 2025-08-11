Publicidad

Vuelve la Copa Libertadores; y Atlético Nacional es el único representante del país en octavos

La Copa Libertadores se reanuda este martes con grandes compromisos de los octavos de final, con seis equipos brasileños, cuatro argentinos, dos paraguayos, un colombiano, un ecuatoriano, un peruano y un uruguayo.

Alfredo Morelos es una de las figuras de Atlético Nacional.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 11, 2025 03:40 p. m.