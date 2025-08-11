Vuelve la Copa Libertadores; y Atlético Nacional es el único representante del país en octavos

Dos brasileños, Palmeiras y Sao Paulo, y un argentino, River Plate, son los únicos invictos en la Copa Libertadores 2025 que se reanudará este martes tras 75 días de parón por los partidos de las eliminatorias sudamericanas y del Mundial de Clubes de la FIFA. Por su parte, Atlético Nacional es el único club colombiano que sigue en carrera.

La sexagésima sexta edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, volverá a tener acción con el inicio de los octavos de final.

El club de los 16 mejores es comandado por seis equipos brasileños, cuatro argentinos, dos paraguayos, un colombiano, un ecuatoriano, un peruano y un uruguayo.

Los partidos de vuelta de los octavos de final se disputarán desde el 19 hasta el 21 de agosto. Y la final de la Copa Libertadores 2025 se jugará a partido único el 29 de noviembre en Lima (Perú).

Palmeiras, el mejor equipo de la fase de grupos con pleno de victorias en seis partidos, el más goleador con 17 tantos y uno de los grandes protagonistas del Mundial de Clubes, en donde cayó en cuartos de final por 1-2 con el Chelsea, visitará en Lima el jueves a Universitario, que pasó como segundo del grupo B con 8 puntos. El último triunfo del equipo del portugués Abel Ferreira en la actual Libertadores se dio en el grupo G con la goleada por 6-0 que le infligió a otro peruano, Sporting Cristal. El "Verdao" marcha tercero en el Brasileirao con un partido menos y 36 puntos, a 4 del líder Flamengo.

El Sao Paulo, que dirige el argentino Hernán Crespo, es otro de los invictos de esta Copa Libertadores. En el grupo D acumuló 14 unidades con cuatro triunfos y dos empates. Con la baja del zaguero ecuatoriano Robert Arboleda, por lesión en el muslo izquierdo, Sao Paulo irá este martes al estadio del único equipo colombiano que sigue vivo en la competición, Atlético Nacional que dirige el argentino Javier Gandolfi. El equipo de la ciudad de Medellín contará con la ausencia del extremo Dairon Asprilla, quien sufrió una lesión en la rodilla derecha que lo alejará de las canchas por al menos dos semanas.

Atlético Nacional recibe a Sao Paulo por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores. Colprensa

El argentino River Plate, el tercer equipo que sigue invicto en el certamen, visitará el próximo jueves en Asunción al Libertad. El Millonario lideró con 12 unidades el grupo B con tres encuentros ganados y tres empatados. Mientras que su rival ocupó el segundo lugar del grupo D con nueve puntos con dos triunfos, tres empates y una derrota. River, el equipo que dirige Marcelo Gallardo, intentará hacer olvidar ante el Libertad la mala presentación que tuvo en el Mundial de Clubes donde no pasó de la fase de grupos.

La clasificación de artilleros del torneo la lideran el brasileño Alan Patrick (Internacional), el boliviano Ramiro Vaca (Bolívar) y el argentino Hernán Barcos (Alianza Lima), todos con cinco anotaciones, pero el único que sigue activo en el torneo con su equipo es Patrick. El Bolívar de Vaca y el Alianza Lima de Barcos quedaron eliminados del certamen en la fase de grupos y jugarán los octavos de final pero de la Copa Sudamericana.

A Patrick lo escoltan con cuatro goles el paraguayo Alex Arce (Liga de Quito), los argentinos Maher Carrizo (Vélez Sarsfield) y Adrián Martínez (Racing Club), y el brasileño Estevao (Palmeiras), otro de los ausentes en esta instancia de la competición ya que fue fichado por el Chelsea.



Estos son los partidos de ida de los octavos de final:

12 de agosto:

Fortaleza (BRA) vs Vélez (ARG)

Hora: 5:00 p.m. de Colombia

Atlético Nacional (COL) - Sao Paulo (BRA)

Hora: 7:30 p.m. de Colombia

Peñarol (URU) - Racing Club (ARG)

Hora: 7:30 p.m. de Colombia

13 de agosto:

Cerro Porteño (PAR) - Estudiantes de La Plata (ARG)

Hora: 5:00 p.m. de Colombia

Flamengo (BRA) - Internacional (BRA)

Hora: 7:30 p.m. de Colombia

14 de agosto:

Botafogo (BRA) - Liga de Quito (ECU)

Hora: 5:00 p.m. de Colombia

Libertad (PAR) - River Plate (ARG)

Hora: 7:30 p.m. de Colombia

Universitario (PER) - Palmeiras (BRA)

Hora: 7:30 p.m. de Colombia

