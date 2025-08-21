En Bayern Múnich la gran inversión fue Luis Díaz, ahora recurren a otra táctica para contratar

Luis Díaz afronta uno de los mayores retos de su carrera deportiva tras convertirse en nuevo jugador del Bayern Múnich. El extremo colombiano, de 28 años, llegó al conjunto bávaro procedente del Liverpool luego de intensas negociaciones en el mercado de verano, que finalmente se cerraron en una cifra cercana a los 75 millones de euros.

La llegada del jugador de la Selección Colombia a la Bundesliga representa una gran apuesta de la directiva alemana para volver a competir por los títulos más importantes de la temporada, siendo la Champions League el principal objetivo.

El fichaje de Luis Díaz no fue el único movimiento relevante en el mercado. El club también cerró la salida del joven atacante francés Mathys Tel, transferido al Tottenham Hotspur por 35 millones de euros, mientras que Kingsley Coman, quien fue pieza clave en años anteriores, partió al Al Nassr de Arabia Saudita, equipo que pagó cerca de 25 millones de euros para sumarlo a una plantilla en la que milita Cristiano Ronaldo. Con estos movimientos, el Bayern apostó por renovar su frente de ataque, dejando claro que Díaz será protagonista en el proyecto deportivo.



¿Traerá más fichajes Bayern Múnich?

La llegada de 'Lucho' Díaz ha generado entusiasmo entre los hinchas bávaros, pero también abrió el debate sobre la profundidad de la plantilla. El delantero inglés Harry Kane, referente del ataque y figura del equipo, fue sincero en su análisis de cara a la próxima temporada.

“Probablemente, sea uno de los equipos más pequeños en los que he jugado. Tenemos un equipo un poco escaso, pero eso no está bajo el control de los jugadores”, aseguró Kane, dejando en evidencia que, a pesar de contar con nombres de calidad, el plantel todavía necesita refuerzos para afrontar con garantías la Bundesliga y, sobre todo, la Champions League.

Por su parte, Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, explicó las políticas actuales del club respecto al mercado de fichajes. “El club ha decidido ahorrar dinero. La orden es traer un jugador cedido. Tenemos que aceptarlo. Necesitamos ser creativos y encontrar soluciones. Pero no es fácil”, comentó el dirigente en entrevista con 'Sky Sports'.

¿Cuándo juega el Bayern Múnich?

El debut oficial de Luis Díaz con el Bayern en la Bundesliga podría darse este viernes 22 de agosto, cuando el conjunto bávaro reciba en el Allianz Arena al RB Leipzig por la primera fecha del campeonato alemán. El partido está programado para la 1:30 p. m. (hora colombiana) y será una prueba inmediata para medir el impacto del colombiano en su nuevo equipo.