Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Quién dirigirá a Millonarios contra Junior? Directivos tomaron primera decisión

¿Quién dirigirá a Millonarios contra Junior? Directivos tomaron primera decisión

El próximo sábado 23 de agosto, por la octava jornada de la Liga BetPlay II-2025, Millonarios recibe al 'tiburón', en el estadio El Campín, pero con nuevo entrenador.

Millonarios perdió 1-2 contra Unión Magdalena, en la Liga BetPlay I-2025
Colprensa
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 21, 2025 09:29 a. m.