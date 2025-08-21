¿Quién dirigirá a Millonarios contra Junior? Directivos tomaron primera decisión

Millonarios vive un presente para el olvido. El pasado miércoles 20 de agosto, perdió 1-2 contra Unión Magdalena, en el estadio El Campín, en juego pendiente de la fecha uno de la Liga BetPlay II-2025, y se ubica en el fondo de la tabla de posiciones. Y es que, hasta el momento, no sabe lo que es ganar en el segundo semestre, pues registra un empate y cinco derrotas.

Dicha situación tuvo repercusiones y una de ellas fue la salida de David González. En rueda de prensa, el entrenador confirmó que no seguirá al frente del conjunto capitalino, luego de que los directivos le informaran la decisión. Razón por la que, desde ya, se pusieron en la tarea de buscar su reemplazo. Eso sí, no es fácil y, por ahora, no hay candidatos en la carpeta.

"No, por el momento no hay ninguna clase de confirmación o especulación sobre una nueva cara en el banquillo. Ese anuncio fue casi a medianoche, entonces ha pasado poco tiempo y se tomarán su tiempo. Hay que esperar, pero, de seguro, tomarán decisiones pronto porque la Liga no espera", informó Ricardo Orrego, periodista de 'Blu Radio', en 'Mañanas Blu'.

Justamente, el periodista dio su opinión respecto a la crisis por la que atraviesa Millonarios y fue contundente al decir que "hay que resolver pronto. Lo cierto es que quien tome ese barco, no creo que haya mucha diferencia. El tema va más allá de un técnico, a pesar de que sí es cierto que David González no pudo hacer una buena campaña". Pero no fue lo único y siguió.

David González, técnico de Millonarios X/ @MillosFCoficial

Publicidad

"Quien llegue, manejará una nómina de dos pesos, liviana, mal armada y que no tiene nada", sentenció Ricardo Orrego, quien dio a conocer el nombre del director técnico que estará en el encuentro de la octava jornada de la Liga BetPlay II-2025. Allí, el 'embajador' recibirá a Junior de Barranquilla, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá.

"El sábado contra Junior de Barranquilla, quien estará en la zona técnica es Carlos Giraldo, que hace parte de las categorías menores, trabajando en la cantera. En medio de la necesidad y urgencia, es el bombero para intentar apagar este incendio", sentenció con relación al juego que está programado para el sábado 23 de agosto, a las 8:30 p.m. (Hora de Colombia).