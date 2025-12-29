Ayoub El Kaabi y su segundo golazo de chilena con Marruecos en Copa Africana; no lo podía creer

Marruecos goleó a Zambia este lunes en la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones, pero la gran figura, una vez más, fue el experimentado delantero Ayoub El Kaabi, quien anotó un doblete, pero se llevó las miradas por un golazo de chilena.

El atacante del registro del Olympiacos, de 32 años, mostró su juego acrobático como ya lo había dejado ver hace algunos días con otra anotación parecida, e hizo levantar de sus asientos a los miles de hinchas marroquíes en el estadio.

Al minuto 50 Azzedine Ounahi envió una pelota precisa al área donde encontró en solitario a Ayoub El Kaabi, quien aunque iba de espaldas al arco, decidió, una vez más como lo hizo en el partido inaugural de Marruecos en esta Copa Africana de Naciones, rematar de chilena y anotar un golazo.

Durante algunos instantes el VAR revisó la acción porque parecía levemente adelantado. Sin embargo, tras supervisar la jugada todo era lícito y la chilena valió.



Así fue el golazo de chilena de Ayoub El Kaabi en Marruecos vs Zambia:

Publicidad

Así fue el golazo de chilena de Ayoub El Kaabi en Marruecos vs Comoras: