Golazo de chilena en el partido inaugural de la Copa Africana de Naciones; El Kaabi, el autor

Golazo de chilena en el partido inaugural de la Copa Africana de Naciones; El Kaabi, el autor

La selección de Marruecos venció 2-0 a Comoras en el primer partido de la Copa Africana, sin embargo, las portadas las acaparó la gran anotación de chilena de un jugador marroquí. ¡Vea el video!

Por: EFE
Actualizado: 21 de dic, 2025
Ayoub El Kaabi, autor del gol de chilena de Marruecos frente a Comoras
Ayoub El Kaabi, autor del gol de chilena de Marruecos frente a Comoras
Foto: AFP

