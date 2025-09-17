Balón de Oro 2025: ¿cuánto dinero recibe el ganador del prestigioso premio?

Se acerca la entrega del Balón de Oro 2025, el galardón más preciado en el mundo del balompié, pues cada año distingue a lo mejor de la temporada en las ramas masculina y femenina.

Para esta ocasión, la puja por la estatuilla tiene picando en punta a hombres como los delanteros Ousmane Dembelé, francés del PSG, y a 2 atacantes del Barcelona: el español Lamine Yamal y el brasileño Raphinha, trío sobre el cual la inteligencia artificial ya emitió su triunfador.

Entre tanto, el que parece haber quedado descartado es Kylian Mbappé, goleador del Real Madrid, pues su club no asistiría a la gala por segundo año consecutivo como protesta a no tener al máximo ganador de la ceremonia.

Y aunque el premio es el más codiciado del planeta, muchos se preguntan cuánta plata obtiene quien se quede con el trofeo en cada una de las diferentes categorías, pues no solo se exalta al mejor futbolista, también se reconoce al mejor entrenador, al mejor club y al mejor joven, apartado en el que está nominada la colombiana Linda Caicedo, perteneciente al Real Madrid.



¿Cuánto dinero recibe el ganador del Balón de Oro 2025?

Aunque se trata un premio de bastante prestigio y respaldado por la revistar France Football y la Uefa, ente rector del fútbol europeo, lo cierto es que la bolsa de incentivos monetarios no existe.

Es decir, los que se queden con cada trofeo se irán a su casa con los bolsillos vacíos, aunque con el honor de haber recibido la máxima distinción del mundo.

Pese a ello, hay clubes que les dan incentivos a sus jugadores si llegan a conseguir alguna de las estatuillas. Además, en algunos casos, firmas patrocinadoras fichan a los ganadores de la gala para diferentes campañas publicitarias con jugosos contratos.

Lo paradójico es que ni siquiera el trofeo tiene gran valor monetario si se tienen en cuenta que según revelación del diario As de España, que la estatuilla –que no es de oro– tiene un precio máximo de 3.000 euros, equivalentes a 13,7 millones de pesos colombianos.

Lo cierto es que tener un Balón de Oro no es para cualquiera y que quien logre conseguir uno de ellos sube en su cotización de mercado, lo que realza su valor.