JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Barcelona celebra 'golazo' legal frente a Real Madrid, en caso Negreira; presidente festejó

Barcelona celebra 'golazo' legal frente a Real Madrid, en caso Negreira; presidente festejó

El cuadro 'culé' festeja por lo alto, desde su presidencia, la "cerrada de puerta en las narices de Real Madrid", por parte de la jueza encargada del caso Negreira.

Por: EFE
Actualizado: 31 de ene, 2026
Editado por: Gol Caracol
Imagen de referencia de las banderas con escudos de Barcelona y Real Madrid
Imagen de referencia de las banderas con escudos de Barcelona y Real Madrid
AFP

