Óscar Estupiñán marcó doblete para Juárez, pero no alcanzó para doblegar al Cruz Azul

Diezmado y exhausto tras resistir dos largas compensaciones, el Cruz Azul venció el de forma angustiosa y de visita 4-3 al Juárez en el comienzo de la cuarta fecha del torneo Clausura-2026 del fútbol mexicano. En los 'bravos' marcó doblete el colombiano, Óscar Estupiñán, mientras que el 'cementero' jugó Willer Ditta.

Los dos tiempos de este juego celebrado en el estadio Olímpico Universitario tuvieron alargues que rebasaron los 10 minutos.

La 'máquina cementera' conducida por el entrenador argentino Nicolás Larcamón llegó a nueve puntos y por diferencia de goles quedó debajo del líder, las 'Chivas' de Guadalajara, que este sábado visitará al Atlético San Luis.

Bajo el mando del portugués Pedro Caixinha, los 'Bravos' de Juárez (11°) estuvieron cerca de rescatar el empate, pero se estancaron en cuatro unidades.



El equipo 'celeste' tuvo un inicio arrollador y tomó ventaja a los 37 segundos con gol del argentino Agustín Palavecino.

Los también argentinos José Paradela (7') y Carlos Rotondi (39'), además de Carlos Rodríguez (51'), contribuyeron con tantos en el triunfo.

La victoria del Cruz Azul habría sido más abultada y tranquila de no ser por un penal que Rotondi estrelló en el poste derecho en el segundo tiempo (62').

Ante los descuidos y el cansancio del rival, los 'bravos' respondieron con dos goles del colombiano Oscar Estupiñán (45+10' y 90+1') y uno del brasileño Guilherme Castilho (81').

Los 'cementeros' terminaron el partido con 10 hombres por la expulsión del delantero uruguayo Gabriel Fernández (81').



- Los Pumas golean -

En el estadio Olímpico Universitario, luego de un par de decepcionantes actuaciones como locales (empates con Querétaro y León), los Pumas (3°) se congraciaron con su afición al golear 4-0 al alícaído Santos (17°).

Los 'felinos', que están invictos en el torneo, llegaron a ocho unidades.

Los 'guerreros' del Santos del entrenador español Francisco Rodríguez sufrieron su tercera derrota y se quedaron con un punto y con la peor defensa del torneo con 12 goles en contra.

Jordan Carrillo con un doblete (12', 31'), el panameño Adalberto Carrasquilla (21') y Alan Medina (39') hicieron los goles para el triunfo de los Pumas.