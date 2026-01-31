Camila Osorio, campeona del WTA 125 de Manila; venció en la final a Donna Vekic

La colombiana María Camila Osorio, 84 del ránking mundial, ha ganado este sábado su primer torneo WTA 125 al imponerse en la final de Manila a la croata Donna Vekic con una vibrante remontada.

Osorio, que continuará en el 'top 100' de la clasificación universal, culminó una buena semana en la capital filipina y se impuso en dos horas y 32 minutos por 2-6, 6-3 y 7-5 tras un comienzo sufrido y una reacción con valentía y solidez.

Antes de llegar a luchar por el título, la nacida en Cúcuta no tuvo un camino fácil. En primera ronda superó sin problemas a la japonesa Sakura Hosogi por 6-4 y 6-3; en octavos de final fue complejo, pero logró doblegar a la nipona Mai Hontama con parciales de 6-4, 4-6 y 6-2. En 'cuartos' se topó con la rival más difícil, la filipina y talento local Alexandra Eala. Osorio estuvo fina y se impuso con un doble 6-4. Ya en semis, la argentina Solana Sierra no estuvo a la altura y la colombiana la 'aplastó' 6-0 y 6-1.

De esta manera, la colombiana se recompuso de un comienzo de año bastante irregular. En su primer torno, el ASB Classic se marchó en primera ronda al caer con la croata Petra Marcinko por 4-6, 6-0 y 6-7. Luego, en Hobart perdió con Emma Raducanu por 6-3 y 7-6. Finalmente, en el Abierto de Australia fue estreno y despedida al no poder con Ann Li, quien la superó con parciales de 6-4, 6-7 y 7-5.



La tenista colombiana ha ganado tres títulos, todos en el WTA de Bogotá, sobre tierra batida, consolidándose como una de las grandes referentes del tenis femenino del país. Se coronó campeona en 2021, 2024 y 2025, mostrando regularidad y fortaleza en casa. Además, Osorio ha disputado dos finales WTA fuera de Colombia: fue subcampeona en Tenerife 2021 y en Monterrey 2022, ambas sobre superficie dura. A nivel ITF, suma dos títulos individuales, logrados en Cúcuta y Guayaquil.

