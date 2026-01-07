Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Barcelona puso fin a los rumores y confirmó estelar fichaje; "lo esperamos, llegará pronto"

Barcelona puso fin a los rumores y confirmó estelar fichaje; "lo esperamos, llegará pronto"

Tras la baja de Andreas Christensen por lesión, Barcelona se dio a la tarea de buscarle un reemplazo y decidió hacer realidad el regreso de un jugador que dejó grata recordación.

Por: EFE
Actualizado: 7 de ene, 2026
Comparta en:
Jugadores del Barcelona durante partido de la Liga de España
Jugadores del Barcelona durante partido de la Liga de España.
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad