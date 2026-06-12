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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 12 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 12 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY viernes 12 de junio, con dos partidos del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de jun, 2026
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La Selección de Paraguay debuta en el Mundial 2026.
La Selección de Paraguay debuta en el Mundial 2026.
Foto: AFP

Este viernes 12 de junio continúan las emociones del Mundial 2026 con dos partidos, saliendo al ruedo las otras dos selecciones anfitrionas: Canadá y Estados Unidos. Los 'canucks' reciben a Bosnia y Herzegovina en estadio de Toronto y el duelo es válido por el grupo B que complementan Qatar y Suiza.

Mientras que Estados Unidos hará lo propio frente a Paraguay en el estadio de Los Ángeles en compromiso correspondiente al grupo D, que integran Turquía y Australia. Este juego, EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 12 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, viernes 12 de junio del 2026:

EquiposHora/Canal
Canadá vs. Bosnia2:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - DGO, DSports, Paramount+, Disney+ Premium, Amazom Prime Video, Win
Estados Unidos vs. Paraguay8:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com, DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, Disney+ Premium,
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