Partidos EN VIVO HOY 12 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este viernes 12 de junio continúan las emociones del Mundial 2026 con dos partidos, saliendo al ruedo las otras dos selecciones anfitrionas: Canadá y Estados Unidos. Los 'canucks' reciben a Bosnia y Herzegovina en estadio de Toronto y el duelo es válido por el grupo B que complementan Qatar y Suiza.

Mientras que Estados Unidos hará lo propio frente a Paraguay en el estadio de Los Ángeles en compromiso correspondiente al grupo D, que integran Turquía y Australia. Este juego, EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 12 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, viernes 12 de junio del 2026: