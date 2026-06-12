A qué hora juega HOY Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV:

En un duelo de estrategas argentinos de estilo dispar, el co-anfitrión Estados Unidos y Paraguay abrirán eSTE viernes su camino en el Mundial 2026 con la convicción de que el Grupo D no admite pasos en falso. EN VIVO HOY por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Bajo la dirección técnica del argentino Mauricio Pochettino, Estados Unidos tiene asegurada la localía incluso más allá de la exigente serie que comparte con los guaraníes, Australia y Turquía.

Pero la efervescencia de la hinchada no está asegurada, en un país que muchas veces se ve superado en casa por hinchadas rivales, impulsadas por amplias comunidades inmigrantes.

Enfrente, un renacido Paraguay que vuelve a un Mundial tras 16 años de ausencia y planea dar pelea.



Dirigidos por el también argentino Gustavo Alfaro, los 'guaraníes' están dispuestos a recuperar su identidad y volver a ser el equipo ordenado y aguerrido que durante años puso en aprietos a gigantes del fútbol.

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Si en el local Christian Pulisic, del AC Milan, será el hombre a seguir, en los sudamericanos destaca la fortaleza defensiva de su capitán, Gustavo Gómez, pieza clave del Palmeiras de Brasil.

Estados Unidos y Paraguay debutan este viernes en el Mundial 2026. Fotos: AFP

Para Pochettino la clave de su equipo estará en aferrarse a la "enorme inspiración" que produce jugar en casa.

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En la previa, el exentrenador del Paris Saint-Germain y del Chelsea, dijo que espera un partido "muy duro".

En tiendas paraguayas, Alfaro llama a sus dirigidos a "respetar la identidad histórica" del combinado.

"La idea es achicar el margen de error, potenciar las capacidades que uno tiene (...) para ver si en algún momento le podemos complicar la vida", al coanfitrión, del Mundial que inició este jueves en México, y a los demás rivales de la serie, dijo el entrenador este jueves en rueda de prensa.

- Estrategia 'albiceleste' -

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La escuela argentina manda en ambos banquillos. Pero las personalidades y el estilo de juego que proponen Pochettino y Alfaro tienen diferencias.

Sobrio al plantarse en el campo, el entrenador de Estados Unidos enfrentó varios altibajos en camino al Mundial. Pero a fin de año dio la gran nota al humillar con mayoría de suplentes 5-1 al Uruguay de Marcelo Bielsa.

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Días atrás, con el Mundial que lo tiene como co-anfitrión junto a México y Canadá en foco, el 'Team USA' dio batalla a la poderosa Alemania pese a caer por 2-1 en su último ensayo antes del debut en la Copa del Mundo.

Más armados futbolísticamente que cuando el país albergó la Copa del Mundo en 1994, los estadounidenses saben que pueden "competir con cualquiera", dijo a la AFP Pulisic.

La estrella, de 27 años, aseguró que Pochettino los enfocó en "estar listos para la batalla".

Este viernes, en el banquillo rival estará un Alfaro que rescató a Paraguay del subsuelo para devolverlo a la élite mundial.

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Conocido por dar un tono filosófico a sus arengas y discursos, Alfaro apeló una vez más en la antesala mundialista a la épica para encender a sus jugadores y a la afición.

En Sudáfrica 2010, su última participación en un Mundial, los guaraníes pusieron en aprietos en cuartos de final a la España que a la postre ganó el torneo.

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En Norteamérica 2026, Alfaro intentará que su equipo vuelva a ser un "equipo molesto" para los poderosos.

Además de Gómez, cuenta con jugadores desequilibrantes como Miguel Almirón y Julio Enciso, goleador del equipo que llega al debut tras lesionarse en el muslo derecho en el partido con el que Paraguay se despidió de su público.

Si bien se esperaba que el jugador estuviera listo recién para el segundo partido de la serie, ante Turquía, en el último entrenamiento del jueves se movió en el campo y podría ser de la partida en el debut.

"Julio está muy bien, ha cumplido todos los pasos que tenia que cumplir hoy (jueves) ya trabajó a la par una parte. Vamos a terminar de evaluarlo (...) tenemos buenas sensaciones en ese aspecto", resumió el DT.

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A qué hora juega HOY Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV: