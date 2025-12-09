Síguenos en:
Jugador del Barcelona viajó a Tierra Santa para recuperarse de problemas de salud mental

Jugador del Barcelona viajó a Tierra Santa para recuperarse de problemas de salud mental

Después de solicitar un tiempo al Fútbol Club Barcelona, ya que no se encontraba en óptimas condiciones desde lo emocional, se conoció que realizó ese viaje.

Por: EFE
Actualizado: 9 de dic, 2025
Ronald Araujo, entre risas con Lamine Yamal, figura del Fútbol Club Barcelona, en un calentamiento previo a un partido
Ronald Araujo, entre risas con Lamine Yamal, figura del Fútbol Club Barcelona, en un calentamiento previo a un partido
AFP

