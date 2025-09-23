Síguenos en::
Gol Caracol  / Barcelona no para de recibir malas noticias: tenían un plan, pero todo cambió

Luego de que el Balón de Oro no quedara en manos de Lamine Yamal, el Fútbol Club Barcelona recibió otro 'baldado de agua fría' y tuvo que resignarse.

Por: EFE
Actualizado: 23 de sept, 2025
Fútbol Club Barcelona no podrá jugar en el Camp Nou, como quería, contra Real Sociedad
