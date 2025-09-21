Síguenos en::
Barcelona aplastó 3-0 al Getafe sin Lamine Yamal y no le pierde la pista al Real Madrid

Barcelona aplastó 3-0 al Getafe sin Lamine Yamal y no le pierde la pista al Real Madrid

Dos goles de Ferran Torres y uno de Dani Olmo le dieron el triunfo al Barcelona en condición de local frente al Getafe por la fecha 5 de la Liga de España.

Por: EFE
Actualizado: 21 de sept, 2025
Barcelona, celebrando uno de los goles frente al Getafe
Barcelona, celebrando uno de los goles frente al Getafe
Foto: AFP

