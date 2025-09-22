Lamine Yamal y el Barcelona fueron recibidos con insultos y silbidos en la gala del Balón de Oro

Lamine Yamal y Ousmane Dembélé son los favoritos a ganar el Balón de Oro 2025. No obstante, todo parece indicar que el francés, al servicio del Paris Saint-Germain, podría quedarse con el galardón que el año pasado obtuvo el español Rodri.

La joven figura del Barcelona recibió el premio Kopa al mejor jugador joven del mundo. Sin embargo, lo que también llamó la atención fue la llegada del futbolista y de su equipo, quienes fueron abucheados e insultados a su arribo al Teatro Châtelet de París.



Así fue la llegada de Lamine Yamal a gala del Balón de Oro