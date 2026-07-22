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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior se relajó y el Barranquilla FC le empató 2-2 el clásico, por la Copa BetPlay 2026

Junior se relajó y el Barranquilla FC le empató 2-2 el clásico, por la Copa BetPlay 2026

Este miércoles siguió la acción de la fase 1B de la Copa BetPlay 2026 con el clásico barranquillero en el estadio Romelio Martínez, que finalizó con igualdad cuando oficiaba como local el Junior.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de jul, 2026
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Junior Muriel
Luis Muriel celebra gol con el Junior de Barranquilla - Foto:
Junior Oficial

Junior no pasó de la igualdad 2-2 con el Barranquilla FC en el clásico disputado por la fase 1B de la Copa BetPlay 2026, este miércoles, en un duelo disputado en el estadio Romelio Martínez.

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Los goles del equipo 'tiburón' fueron de Luis Fernando Muriel y Daniel Rivera para lo que era el 2-0 parcial para el bicampeón del fútbol colombiano. Sin embargo, de penalti, Mohamed Bolívar, descontó, y luego Alberto Orozco empató al minuto 86 para el resultado final.

Con esto, ahora todo se definirá el próximo miércoles 29 de julio, ahora con el Barranquilla FC oficiando como local, a las 5:30 p.m., nuevamente en el estadio Romelio Martínez, para saber si hay sorpresa en esta ronda de la Copa BetPlay 2026.

Por el momento, el bicampeón de la Liga BetPlay comenzará el campeonato del fútbol colombiano visitando al Deportes Tolima, el sábado 25 de julio, a las 8.15 p.m., en la búsqueda del tricampeonato, y de paso defender el título conseguido nuevamente en el primer semestre tras vencer a Atlético Nacional.

Acá todos los resultados de los partidos de ida de fase 1B de Copa BetPlay 2026

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Nacional 2-0 Tigres
Internacional de Bogotá 1-0 Internacional FC
Tolima 2-1 Quindío
Pasto 0-1 Bogotá
Once Caldas 3-0 Envigado
América 2-1 Real Cartagena
Junior 2-2 Barranquilla FC

Hay una serie pendiente que no ha podido disputarse que es entre Unión Magdalena e Independiente Santa Fe, especialmente por la participación del equipo 'cardenal' en la Copa Sudamericana, ya que se enfrentará a Caracas, este jueves.

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