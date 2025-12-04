Al Barcelona le sonríe el futuro; dos figuras estarían a punto de volver a las canchas

Los centrocampistas Frenkie de Jong y Fermín López fueron las novedades en la sesión de entrenamiento de este jueves del Barcelona, aunque el neerlandés participó en la totalidad de la misma y el andaluz únicamente en una parte.

De Jong fue baja ante el Atlético de Madrid a causa de un proceso febril, de la que ya está plenamente recuperado. El caso de Fermín es diferente, ya que sufre una lesión en el sóleo y no parece que esté disponible este sábado para el encuentro ante el Betis.

Se espera que el onubense esté a las órdenes de Hansi Flick para el encuentro del martes ante el Eintracht de Fráncfort. Ante los béticos, el alemán tendrá que improvisar a un jugador en la posición de mediapunta, ya que Fermín y Dani Olmo, los dos habituales, están lesionados.



En el caso de Olmo, el de Terrassa sufrió una luxación en el hombre izquierdo tras marcar el 2-1 frente al Atlético de Madrid y estará aun mes de baja.

En la sesión de este jueves tampoco se entrenaron Ronald Araujo, con permiso del club para recuperarse anímicamente tras su expulsión en Stamford Bridge, y Pablo Paez 'Gavi', operado del menisco. Marc Andre ter Stegen continúa con su proceso de recuperación y participa puntualmente en ejercicios grupales.

El entrenamiento de los azulgrana contó con la visita de Andrés Iniesta, quien ha departido con los futbolistas azulgranas y se ha fotografiado con algunos de ellos.

Frenkie de Jong, novedad en el entrenamiento del Barcelona Foto: AFP

El Barça saltará al campo del Betis como líder, con un equipo en el que el técnico alemán Hansi Flick tendrá que retocar por lesiones. La última la de Dani Olmo por una luxación en el hombro izquierdo, que le tendrá un mes de baja, y que se suma a la del defensa uruguayo Ronald Araujo, por cuestiones de salud mental, más Pablo Páez Gavira 'Gavi, Marc-André ter Stegen y Fermín López.

El Betis le espera defendiendo su quinto puesto, después de llevarse el derbi del Sánchez Pizjuán hace una semana y del triplete de Rodrigo Riquelme en la victoria copera sobre el Torrent (1-4). El colombiano Nelson Deossa fue titular en este juego, por lo que probablemente no haga parte del once inicial el sabado, mientras que Juan Camilo 'Cucho' Hernandez ni siquiera fue convocado, pensando en estar completamente descansado para dar su mejor rendimiento frente al líder de la liga.