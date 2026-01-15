Barcelona sufrió, pero ganó 2-0 y eliminó de la Copa a Racing, a quien le anularon dos goles

Este jueves 15 de enero, Barcelona visitó a un siempre difícil Racing de Santander, que se la puso difícil a los dirigidos por Hansi Flick; esto, en el duelo correspondiente a los octavos de final por la Copa del Rey.

No obstante, con una anotación a los 66 minutos de partido, Ferrán Torres puso adelante a los 'culés', quienes, a pesar de recibir dos goles, terminaron quedándose con el triunfo; pues, a consideración de la terna arbitral, ambos tantos fueron en fuera de lugar.

Y como si fuera poco, en la última jugada del partido, Lamine Yamal apareció solo de frente al arco para definir el contundente 2-0.

De esta manera, Barcelona se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Rey.



Noticia en desarrollo...