Gol Caracol  / Barcelona sufrió, pero ganó 2-0 y eliminó de la Copa a Racing, a quien le anularon dos goles

Barcelona sufrió, pero ganó 2-0 y eliminó de la Copa a Racing, a quien le anularon dos goles

El cuadro 'culé' avanzó a los cuartos de final de la Copa del Rey, luego de vencer por la mínima diferencia a Racing de Santander, en un duelo muy reñido hasta el último minuto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de ene, 2026
Acción de juego en el duelo entre Barcelona vs. Racing de Santander, por Copa del Rey.
Foto: X de Barcelona.

