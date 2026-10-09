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Gol Caracol  / Barcelona tendrá importante baja para duelos de Liga y Champions League; Flick lo confirmó

Barcelona tendrá importante baja para duelos de Liga y Champions League; Flick lo confirmó

Este viernes, el director técnico del Barcelona, Hansi Flick, informó que una de sus figuras no estará disponible para los compromisos contra Getafe y Galatasaray. ¡Acá todos los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Lamine Yamal, Raphinha y Fermín López, figuras del Barcelona.
Lamine Yamal, Raphinha y Fermín López, figuras del Barcelona.
AFP

El brasileño Raphael Dias, Raphinha, será baja el sábado frente al Getafe, en LaLiga EA Sports, y el próximo martes contra el Galatasaray, en la Champions League, según confirmó este viernes el entrenador del Barcelona, Hansi Flick.

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"Las pruebas muestran algo, no es una lesión, pero tenemos que tener cuidado porque Raphinha el año pasado tuvo tres lesiones, y hay que cuidarlo. No estará mañana ni contra el Galatasaray", aseguró el técnico alemán en la rueda de prensa previa al duelo contra el Getafe.

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El máximo goleador de LaLiga EA Sports (12 tantos) sufrió un edema muscular en la parte posterior del muslo derecho con la Selección de Brasil y esta semana se ha ejercitado al margen de sus compañeros.

Barcelona le ganó al Sevilla por la Liga de España. Lamine Yamal y Raphinha, figuras del club 'culé'.
Barcelona le ganó al Sevilla por la Liga de España. Lamine Yamal y Raphinha, figuras del club 'culé'.
Foto: AFP

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Hansi Flick lamentó los problemas físicos que arrastra el capitán 'azulgrana', que el curso pasado ya sufrió una lesión muscular similar en un amistoso con la selección de su país.

En este sentido, el técnico alemán se mostró algo crítico con los partidos amistosos que ha disputado en este parón la 'canarinha': "La selección es la selección y para cualquier jugador es el principal objetivo, defender a su país, y esa es la mentalidad y la actitud de Raphinha. Siempre da el 100 %. Debemos reflexionar si era necesario que jugase en Australia y viajar tantos miles de kilómetros. Es increíble".

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Sin embargo, puntualizó que es lógico que Brasil juegue amistosos fuera del 'Viejo Continente', ya que en el último parón las selecciones europeas disputaron la Liga de las Naciones.

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"Cuando estaba en la selección alemana, teníamos opción de ir a Argentina, Brasil, Paraguay, pero porque tenías dos o tres amistosos. Ahora es imposible", agregó.

Con todo, el técnico alemán se mostró comprensivo con los seleccionadores y los internacionales, al afirmar que ahora existe "mucha presión" y hay menos opciones de dar descanso a aquellos futbolistas que "tienen más minutos".

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