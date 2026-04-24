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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Cali vs. América; hora y dónde ver EN VIVO por TV el clásico por Liga BetPlay I-2026

Deportivo Cali vs. América; hora y dónde ver EN VIVO por TV el clásico por Liga BetPlay I-2026

Este sábado habrá un nuevo clásico vallecaucano por Liga BetPlay I-2026 entre Deportivo Cali y América, en el estadio de Palmaseca. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Deportivo Cali y América se enfrentan en un nuevo clásico vallecaucano.
Deportivo Cali y América se enfrentan en un nuevo clásico vallecaucano.
Fotos: Colprensa y X de @AmericadeCali

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