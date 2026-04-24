Deportivo Cali vs. América; hora y dónde ver EN VIVO por TV el clásico por Liga BetPlay I-2026

Uno de los partidos que llama la atención en la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026 es el que protagonizarán Deportivo Cali y América. El estadio de Palmaseca acogerá este sábado un nuevo clásico vallecaucano, pero con presentes muy diferentes: uno para seguir con opciones de avanzar a los 'play-offs' , y el otro, ya clasificado.

El primer caso es el de los 'azucareros', y con la obligación de ganarle a su rival de patio para continuar con opciones; una derrota los dejaría muy 'mal parados'. Hay que indicar que los dirigidos por Rafael Dudamel suman 23 puntos, con una diferencia de gol de +3 y ubicándose en la décima casilla.

Deportivo Cali en uno de los partidos de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Por el lado del América son quintos, con el número mágico de clasificación: 30 enteros. Por supuesto que contra el Cali buscarán una nueva victoria que les permita escalar un poco más en clasificación que lidera Atlético Nacional.



Voces de los protagonistas

En Deportivo Cali saben la necesidad de los tres puntos en el clásico vallecaucano de la jornada 18, tal cual lo indicó en rueda de prensa previa, Rafael Dudamel.



"Lo vislumbro un clásico abierto, muy atractivo para la gente, para el espectáculo. Reconocemos el buen trabajo de nuestro rival, y eso nos hace mucho más interesante este partido. Necesitamos ganar para llegar a la última fecha dependiendo de nosotros. No siempre hemos alcanzado la victoria, y eso es lo que nos ha tenido en este momento, llegar con estas posibilidades de tener que hacer seis de seis; pero bueno, hoy es el día de los jugadores diferentes, de los jugadores de jerarquía; también de dar ese paso de los más jóvenes a la consolidación, asumiendo esta responsabilidad. Indiscutiblemente, si alcanzamos, como es nuestro anhelo, los seis puntos, vamos a llegar al octagonal muy bien preparado", precisó el DT del cuadro 'azucarero'.

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Por su parte, David González lanzó una advertencia al conjunto 'verdiblanco'. "Ellos están necesitados, sólo les sirve la victoria para poder seguir con esa posibilidad hasta la última fecha, y es algo que debemos tener claro de saber jugar con la necesidad del rival, que es poder tener esa tranquilidad de aprovechar las ventajas que puedan dejar, por eso miraremos qué estructura podemos utilizar. Vamos a salir con la intención de ganar y así enfocarnos en lo que puede pasar después".

América de Cali avanzó a la fase de grupos, en Copa Sudamericana, en el bombo 1. Foto: X de @Sudamericana.

Deportivo Cali vs. América; hora y dónde ver EN VIVO por TV el clásico por Liga BetPlay I-2026

Día: sábado 25 de abril del 2026.

sábado 25 de abril del 2026. Jornada: fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026.

fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026. Hora: 6:10 de la tarde.

6:10 de la tarde. Estadio : Palmaseca.

: Palmaseca. TV: Cerrada

Cerrada ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos, tabla de posiciones y más de este clásico vallecaucano.