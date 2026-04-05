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Gol Caracol  / Bayern Múnich, a cuidarse; la derrota del Real Madrid con Mallorca tuvo un alto impacto

Bayern Múnich, a cuidarse; la derrota del Real Madrid con Mallorca tuvo un alto impacto

A pocos días de que se juegue el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, Real Madrid tiene claro que debe ir a todo o nada para salvar la temporada.

Por: EFE
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, se lamenta por la derrota contra Mallorca, por La Liga de España
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AFP

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