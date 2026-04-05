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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y Bayern Múnich, notificados de una decisión para el partido contra Real Madrid

Luis Díaz y Bayern Múnich, notificados de una decisión para el partido contra Real Madrid

Una de las llaves más atractivas de los cuartos de final de la Champions League será protagonizada por españoles y alemanes, donde Luis Díaz espera dar de qué hablar.

Por: EFE
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Luis Díaz, atacante colombiano del Bayern Múnich, jugará contra Real Madrid por la Champions League
Luis Díaz, atacante colombiano del Bayern Múnich, jugará contra Real Madrid por la Champions League
Getty Images

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