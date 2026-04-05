Luis Díaz y Bayern Múnich, notificados de una decisión para el partido contra Real Madrid

El inglés Michael Oliver ha sido designado por la UEFA para dirigir el encuentro entre Real Madrid y Bayern Múnich, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League, que se disputará en el Santiago Bernabéu a partir de las 2:00 p.m. (Colombia); 9:00 de la noche (España).

Oliver, de 41 años e internacional desde 2012, estará auxiliado en las bandas por Stuart Burt y James Minwaring, en el VAR por Jarred Gillet y el italiano Marco di Bello y el cuarto árbitro será Andrew Madley.

El colegiado de Ashington dirigirá al Real Madrid por quinta vez en su carrera. En las cuatro precedentes el conjunto blanco perdió ante el Juventus (1-3) en el Bernabéu en abril de 2018, pero logró acceder a semifinales de la Liga de Campeones de forma agónica, y ganó 2-0 al Eintracht Frankfurt en la Supercopa de Europa 2022, al Braga (1-2) en agosto de 2022 y al Olympiacos (3-4) en la actual competición continental, el pasado noviembre.

Al Bayern Múnich le ha pitado en siete oportunidades y en todas menos una ha vencido el conjunto bávaro. Ganó al Besiktas (1-3) en marzo de 2018; al Atlético de Madrid (4-0) en octubre de 2020; al Barcelona (0-3) en septiembre de 2021; al PSG (0-1) en febrero de 2023; al Bayer Leverkusen (3-0) en marzo de 2025; y al Flamengo (4-2) en el Mundial de Clubes el pasado junio.



Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Friburgo, por la Bundesliga AFP

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El único 'tropiezo' del Bayern con Oliver fue el 1-1 ante el Red Bull Salzburgo en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones 2021-22.

Su último encuentro fue el que disputaron este sábado en el Etihad el Manchester City y el Liverpool en los cuartos de final de la Copa inglesa, con triunfo del conjunto de Pep Guardiola por 4-0; y en el ámbito internacional dirigió la victoria de Turquía en Kosovo (0-1) que le dio el pase al Mundial 2026.

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El otro encuentro de ida de cuartos de final del martes, que será entre Arsenal y Sporting Lisboa, lo pitará el alemán Daniel Siebert, con Jan Seidel y Rafael Foltyn como jueces de línea, Daniel Schlager como cuarto árbitro, y en el VAR Bastian Dankert y Soren Storks.