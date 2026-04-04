Cuándo es Real Madrid vs. Bayern Múnich, en Champions League; hora y donde ver EN VIVO en TV

La próxima semana vuelve la Champions League en su fase de cuartos de final y uno de los partidos que llama la atención entre los futboleros es el que protagonizarán Real Madrid vs. Bayern Múnich; el primer 'round' entre 'merengues' y 'bávaros' será en el Santiago Bernabéu. Por supuesto, en este vital compromiso se espera la presencia de Luis Díaz desde el 'vamos' en la escuadra que dirige Vincet Kompany.

El presente del Real Madrid

La escuadra 'blanca' no tuvo su mejor presentación en el campo de juego del Son Moix ante el Mallorca, este sábado, club que lo doblegó y se impuso en los minutos finales por marcador de 2-1: Vedat Muriqi fue el 'verdugo' de los conducidos por Álvaro Arbeloa. Dicho resultado dejó al Real Madrid casi que con un adiós al título de la Liga de España.

Real Madrid perdió con Mallorca en Liga de España. AFP

No obstante, los 'merengues' suelen crecerse en el máximo torneo de clubes en Europa, mismo del cual son el más laureado con 15 'orejonas'. Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y compañía esperan mejorar su rendimiento para inclinar la serie de esta fase que concluirá en Alemania, en el Allianz Arena.



¿Cómo es la actualidad del Bayern Múnich?

Por el lado del club que tiene en sus filas a Luis Díaz lideran la clasificación general de la Bundesliga con 73 puntos, esto producto de su remontada al Friburgo por 2-3. El guajiro y compañía perdían 2-0 a la altura del minuto 80, pero los goles del Tom Bischof, por duplicado, y de Lennart Karl, le dieron los enteros al 'grande de Baviera'.

Ahora, llegarán más que motivados para visitar al Real Madrid en el Bernabéu y tratarán de 'pescar' un buen resultado de cara a la vuelta en su casa. Se espera que en este juego esté Harry Kane, quien no vio acción ante el Friburgo por una lesión muscular.



Kylian Mbappé y Luis Díaz se enfrentarán en Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League. Fotos: Getty

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¿Cuándo es Real Madrid vs. Bayern Múnich, en Champions League; hora y donde ver EN VIVO en TV?

Así las cosas, este vibrante compromiso está pactado para el martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu, siendo la ida de los cuartos de final. La pelota rodará a las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia, y se podrá ver EN VIVO por la señal de Espn y por Disney+ Premium.

Además, en este portal: www.golcaracol.com habrá un minuto a minuto, los golazos, jugadas virales y más de este importante duelo por la Champions League. ¡Agéndese y no se lo pierda!