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Gol Caracol  / Cuándo es Real Madrid vs. Bayern Múnich, en Champions League; hora y donde ver EN VIVO en TV

Cuándo es Real Madrid vs. Bayern Múnich, en Champions League; hora y donde ver EN VIVO en TV

Se viene un partidazo en la Champions League en el Santiago Bernabéu, Real Madrid vs. Bayern Múnich, por la ida de los cuartos de final. ¡Entérese dónde verlo EN VIVO por TV y ONLINE!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Real Madrid vs. Bayern Múnich, uno de los juegos atractivos de los cuartos de final de la Champions League.
Real Madrid vs. Bayern Múnich, uno de los juegos atractivos de los cuartos de final de la Champions League.
Fotos: AFP

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