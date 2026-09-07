Boca Juniors vs. Sao Paulo, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por la Copa Sudamericana

Boca Juniors, que tiene en sus filas a los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, recibe este martes al Sao Paulo de Brasil en un choque de dos de los 'grandes' del continente por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, trofeo en el que se enfrentarán por primera vez a pesar del extenso historial de encuentros entre ambos equipos.

Las lesiones en el plantel de Boca y la estadística negativa como visitante para el Sao Paulo son condimentos determinantes para la serie de dos partidos, que el entrenador del conjunto brasileño, Dorival Júnior, definió como "sumamente importante, un clásico sudamericano", en un reciente diálogo con la prensa.

Ambos equipos se cruzaron en doce ocasiones por torneos internacionales, en los que repartieron cinco triunfos para Boca, cuatro para Sao Paulo y empataron en tres ocasiones.

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El 'xeneize' ha cambiado la actitud de juego respecto al semestre anterior, aunque los resultados no siempre le sean del todo favorables a la escuadra del entrenador Rodolfo 'Vasco' Arruabarrena: con el 2-2 como visitante ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el último sábado acumuló su quinto empate en ocho partidos por el Torneo Clausura de Argentina.



El equipo azul y oro avanza, hasta ahora, por penaltis: hace cinco días venció a Vélez por los octavos de final la Copa Argentina tras un 0-0 en los 90 minutos con destacada actuación del arquero colombiano Álvaro Montero, y en la repesca de la Sudamericana contra el chileno O'Higgins también debió someterse a la lotería de los doce pasos.

Álvaro Montero, arquero colombiano de Boca Juniors - Foto: Boca Juniors Oficial

El mediocampista Milton Delgado, pieza clave del equilibrio en el mediocampo, ya se perdió los últimos dos partidos del equipo por problemas musculares y se suma a una lista de lesionados que incluye al talento juvenil Tomás Aranda, Malcom Braida, Ayrton Costa, Adam Bareiro y Agustín Marchesín.

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El presente de Sao Paulo:

Por el lado del 'tricolor paulista', carga con el desafío de romper este martes la racha adversa de doce partidos sin festejar fuera de casa, ya que el último triunfo fue el 7 de abril de este año cuando viajó a Uruguay para vencer 0-1 al Boston River por la fase de grupos de la Sudamericana.

Eliminado en la quinta ronda de la Copa Brasil en el primer semestre, décimo en el Campeonato Brasileño a casi diez puntos el líder Flamengo, el entrenador Dorival Junior sabe que la serie ante Boca es determinante para la evaluación del semestre de la dirigencia del São Paulo.

El último sábado y en condición de local presentó un equipo con algunas variantes, entre las que destacó la media hora que disputó el delantero argentino Jonathan Calleri, que está volviendo tras una seria lesión y en caso de ingresar este martes en el estadio La Bombonera significará su regreso a un césped que lo vio nacer futbolísticamente, ya que en Boca disputó 61 partidos y convirtió 23 goles entre 2014 y 2016.

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El partido de vuelta será en la casa del club visitante el martes 15 de septiembre en el mismo horario.

Sao Paulo se enfrenta a Boca Juniors en la Copa Sudamericana. Foto: AFP

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Boca Juniors vs. Sao Paulo, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por la Copa Sudamericana