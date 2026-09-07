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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Harry Kane, fascinado con Luis Díaz; el inglés reveló lo que más admira del fútbol del guajiro

Harry Kane, fascinado con Luis Díaz; el inglés reveló lo que más admira del fútbol del guajiro

El inglés concedió en las últimas horas una entrevista, y en la misma no sólo habló de su extraordinario presente en Bayern Múnich, sino que a su vez generó palabras de halago hacia Luis Díaz.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 7 de sept, 2026
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Harry Kane junto a Luis Díaz en un juego de la actual temporada en Alemania.
Harry Kane junto a Luis Díaz en un juego de la actual temporada en Alemania.
Foto: AFP

Harry Kane es una de las figuras del fútbol mundial, y jornada tras jornada con Bayern Múnich lo demuestra. Su buena actualidad con los 'bávaros' lo sitúa entre los posibles candidatos a ganar el Balón de Oro, y pese a que en la última fecha de la Bundesliga no anotó, no se le cuestiona lo 'killer' que es. El inglés concedió en las últimas horas una extensa entrevista, y en la misma no sólo habló de su extraordinario presente, sino que a su vez generó palabras de halago hacia Luis Díaz.

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El internacional con la Selección de Inglaterra destacó ese aspecto que admira en el fútbol de 'Lucho', quien no tuvo su mejor partido contra el Schalke 04, siendo cuestionado por la prensa por errar un par de ocasiones claras de gol. Pese a esto, Kane destacó esa agilidad del guajiro en el uno contra uno.

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"Lo que más aprecio de 'Lucho' es su habilidad para entrar en el área. Esos goles poco espectaculares, como me gusta llamarlos. A los extremos se les suele elogiar por su regate y sus jugadas espectaculares. Pero también hay que estar bien posicionado en el segundo palo y aprovechar los rebotes. Eso es precisamente lo que 'Lucho' hace excepcionalmente bien", expresó el atacante del Bayern en declaraciones a 'TNT Sports'.

Luis Díaz se lamentó de una opción clara de gol que tuvo en Schalke 04 vs. Bayern Múnich.
Luis Díaz se lamentó de una opción clara de gol que tuvo en Schalke 04 vs. Bayern Múnich.
Foto: AFP

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Igualmente, en medio de la charla el atacante, de 33 años, aseguró que quiere seguir competiendo al máximo nivel en la actual campaña y en las venideras, y por supuesto, sumar más títulos a nivel de clubes, echándole el 'ojo' a la Champions League.

"Quiero estar al mejor nivel durante el mayor tiempo posible, y obviamente, estando en el Bayern, sé que voy a estar compitiendo por títulos cada año, compitiendo por la Champions League. Todavía tengo cosas que quiero ganar a nivel de clubes, quiero ganar a nivel internacional. Se trata simplemente de intentar aprovechar este momento ahora durante el mayor tiempo posible", añadió.

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Por último sobre sus opciones de quedarse con el Balón de Oro, ceremonia que se celebrará el próximo lunes 26 de octubre en el teatro The London Palladium, Kane fue certero en su respuesta.

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"Por supuesto, ahora está fuera de mis manos, depende de los votantes y de las personas que lo deciden. La temporada que tuve fue mi mejor temporada con diferencia, y tendremos que esperar y ver. Es algo extraño porque ya estoy enfocado en esta temporada ahora, y en la próxima. ¿Puedo ser mejor? ¿Puedo mejorar? Pero también quiero apreciar lo que hice. Estoy feliz de estar en la contienda, así que tendremos que esperar y ver", terminó por indicar Kane.

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