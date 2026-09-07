Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Una de las potencias de Europa se planta ante Gianni Infantino y rechaza su continuidad en la FIFA

Una de las potencias de Europa se planta ante Gianni Infantino y rechaza su continuidad en la FIFA

Dicha selección europea justificó su postura argumentando falta de transparencia y serias fallas de gobernanza en la gestión actual de Gianni Infantino. Pideun cambio radical en la FIFA.

Por: EFE
Actualizado: 7 de sept, 2026
Comparta en:
Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Foto: AFP

La Real Federación Belga de Fútbol (URBSFA) anunció este lunes que no apoyará la candidatura de Gianni Infantino para un nuevo mandato como presidente de la FIFA, por considerar que el organismo internacional no ha mostrado suficiente transparencia en dos asuntos relacionados con su gobernanza y con el Mundial de este verano.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La federación belga cuestiona, por un lado, el proyecto "FIFA Forward Enterprise", sobre el que considera que "una serie de decisiones y estimaciones importantes" no han sido suficientemente justificadas, lo que plantea dudas sobre "la transparencia y la gobernanza" del proceso.

Últimas noticias

Betis visita al Lille en su debut en la fase de liga de la Champions League 202672027.
Gol Caracol

Lille vs. Betis: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el juego por la Champions League

Real Madrid e Inter de Milán se enfrentan en su debut en la Champions League.
Gol Caracol

Real Madrid vs. Inter de Milán, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por la Champions League

La URBSFA aseguró estar alineada con la UEFA y reclamó junto a ella respuestas claras sobre el proceso de toma de decisiones y sus próximos pasos.

Selección de Bélgica
Selección de Bélgica
Fotografía de: AFP

Publicidad

El segundo motivo es el caso del estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial, cuya suspensión tras ser expulsado en el partido anterior fue anulada antes del encuentro de octavos de final contra Bélgica.

La federación belga aseguró que pidió a la FIFA una justificación clara de esa decisión y explicaciones sobre cómo se tratarán casos similares en el futuro, pero que dos meses después sigue sin haber recibido "ninguna respuesta satisfactoria".

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"Dos meses después de los hechos, constatamos que nuestras preguntas siguen a día de hoy sin respuesta", señaló la presidenta de la Federación belga, Pascale Van Damme, quien reclamó "las explicaciones necesarias" y posibles mejoras en los procedimientos para que casos similares puedan resolverse en el futuro "de manera clara, coherente y eficaz".

Publicidad

La URBSFA ha solicitado además que el caso Balogun se incluya en el orden del día de la próxima reunión del Consejo de la FIFA, prevista para el 15 de octubre y del que forma parte la propia Van Damme.

"Junto con la UEFA, las demás confederaciones y las federaciones nacionales, seguimos trabajando por la transparencia en la toma de decisiones, una gobernanza sólida y unos procesos claros", agregó.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Foto: AFP

La Federación belga subrayó que sigue abierta a una "colaboración constructiva" con la FIFA, pero consideró esencial que estos asuntos se gestionen de manera transparente y rigurosa para preservar "la buena gobernanza y la credibilidad del fútbol internacional".

José Mourinho, director técnico del Real Madrid.
Gol Caracol

La contundente filosofía de Mourinho de cara al debut en Champions; "no quiero jugar bien y perder"

La Selección Colombia femenina Sub-20 se alista para su debut en el Mundial de Polonia 2026.
Selección Colombia

Costa Rica vs. Colombia Sub-20; hora y dónde ver EN VIVO POR TV el debut en el Mundial femenino

Relacionados

FIFA

Gianni Infantino

Selección Bélgica

Publicidad

Publicidad

Publicidad