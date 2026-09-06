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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero, de los pocos rescatables en Boca 2-2 Gimnasia; "no tuvo nada que hacer en los goles"

Álvaro Montero, de los pocos rescatables en Boca 2-2 Gimnasia; "no tuvo nada que hacer en los goles"

Al colombiano le dieron importante 'espaldarazo' en territorio argentino, luego del encuentro del pasado sábado, en el que igualó a dos frente a Gimnasia y Esgrima.

Por: EFE
Actualizado: 6 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Álvaro Montero, colombiano de Boca Juniors.
Álvaro Montero, colombiano de Boca Juniors.
Boca Juniors.

Boca Juniors dejó escapar el triunfo este sábado ante Gimnasia y Esgrima en Mendoza en el tiempo añadido y debió conformarse con un empate 2-2 en uno de los partidos por la octava jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

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El ‘Xeneize’ ganaba por 1-2 con goles de Alan Velasco y Kevin Zenón, pero un tanto de Esteban Fernández en el minuto 90+1 determinó el reparto de puntos.

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Con este resultado, Boca quedó sexto en la clasificación de la Zona A, mientras que Gimnasia quedó líder con 16 puntos junto con Vélez Sarsfield, que a última hora se impuso por 1-0 a Estudiantes de La Plata con gol del paraguayo Ronaldo Martínez.

Álvaro Montero, en duelo con Boca Juniors por Liga.
Álvaro Montero, en duelo con Boca Juniors por Liga.
Foto: Getty Images.

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Boca venía de vencer por penaltis a Vélez para acceder a los cuartos de final de la Copa Argentina y el próximo martes recibirá a São Paulo en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Y justamente, así como contra el ‘fortín’; ahora, frente a Gimnasia y Esgrima el arquero Álvaro Montero fue protagonista, con una impresionante atajada en el primer minuto de juego, que evitó lo que sería una tragedia para el ‘xeneize’.

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Y evidentemente, esto no lo dejaron pasar en territorio argentino, donde lo calificaron bien y lo llenaron de elogios por su actuación el pasado sábado.

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“Montero sacó muchas pelotas, una clave al inicio del partido. No tuvo nada que hacer en los dos goles de Gimnasia de Mendoza”, citaron en ‘TyC Sports’, donde le dieron una puntuación de seis sobre diez al golero colombiano.

En el otro encuentro jugado el pasado sábado, San Lorenzo, tras la partida de Néstor Gorosito como su entrenador y a la espera de la vuelta de Rubén Darío Insúa, se impuso por 1-0 ante Talleres de Córdoba, que sufrió en la semana la salida de Jorge Sampaoli como técnico.

Asimismo, en un duelo clave por la disputa para evitar el descenso, Aldosivi derrotó por 3-1 a Banfield, mientras que Gimnasia y Esgrima de La Plata venció por 2-1 a Tigre.

La octava fecha se inició el viernes con el triunfo por 0-2 de Sarmiento sobre Estudiantes de Río Cuarto y los empates 1-1 en los juegos Belgrano-Huracán y Platense-Deportivo Riestra.

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La jornada dominical tendrá cuatro atractivos: el clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s Old Boys, el duelo de River Plate ante Independiente Rivadavia de Mendoza, la visita de Independiente a Central Córdoba en Santiago del Estero y el duelo de Racing Club frente a Atlético Tucumán.

El lunes se presentarán los dos líderes hasta antes del inicio de esta fecha: Argentinos Juniors se enfrentará a Barracas Central e Instituto contra Unión de Santa Fe, ambos en condición de visitante. 

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