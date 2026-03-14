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Gol Caracol  / Bolivia no se asusta y quiere el Mundial 2026; DT dice que analizó su rival "hace bastante tiempo"

Bolivia no se asusta y quiere el Mundial 2026; DT dice que analizó su rival "hace bastante tiempo"

El técnico de la selección de Bolivia, Óscar Villegas, ya palpita el partido que se le viene contra Surinam, en el repechaje FIFA para ir al Mundial 2026. Sueñan en grande y estudiaron al rival.

Por: EFE
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Óscar Villegas, director técnico de la Selección de Bolivia.
Óscar Villegas, director técnico de la Selección de Bolivia.
AFP

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