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Gol Caracol  / Bolivia vs Irak EN VIVO; hora y TV en Colombia para ver el partido de repechaje al Mundial 2026

Bolivia vs Irak EN VIVO; hora y TV en Colombia para ver el partido de repechaje al Mundial 2026

Este martes el seleccionado de Bolivia se juega su última carta para estar en la fase de grupos del Mundial 2026. Ya venció 2-1 a Surinam y si vence a Irak estará en el certamen orbital.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Selección Bolivia repechaje Mundial 2026
Selección Bolivia en el repechaje al Mundial 2026 - Foto:
AFP

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