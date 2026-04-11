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Gol Caracol  / Borussia Dortmund perdió 0-1 con Leverkusen, y le dejó servida la Bundesliga al Bayern Múnich

Borussia Dortmund perdió 0-1 con Leverkusen, y le dejó servida la Bundesliga al Bayern Múnich

Este revés para el Borussia Dortmund en casa le permite al Bayern Múnich, de Luis Díaz, ser inalcanzable en el primer lugar de la tabla general en la Bundesliga.

Por: EFE
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Borussia Dortmund
Borussia Dortmund perdió como local ante Leverkusen, en la Bundesliga.
AFP

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