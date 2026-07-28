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Gol Caracol  / En Argentina vs Suiza se reconoció "error en protocolo del VAR" en expulsión, durante Mundial 2026

En Argentina vs Suiza se reconoció "error en protocolo del VAR" en expulsión, durante Mundial 2026

Embolo recibió doble amonestación tras ver una segunda tarjeta amarilla por simulación después de una disputa con Leandro Paredes. El suizo fue expulsado en el minuto 72, con empate 1-1.

Por: EFE
Actualizado: 28 de jul, 2026
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Joao Pinheiro; arbitro del encuentro entre la Selección de Argentina y la Selección de Suiza
Joao Pinheiro; arbitro del encuentro entre la Selección de Argentina y la Selección de Suiza
Fotografía de: AFP

La International Football Association Board (IFAB), el organismo que establece y regula las reglas del fútbol, emitió una circular este martes en la que admite, de forma indirecta, que el delantero suizo Breel Embolo fue expulsado por un error en el protocolo del VAR en el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza del pasado Mundial, que terminó con la victoria de la Albiceleste por 3-1 en la prórroga.

El futbolista suizo fue expulsado en el minuto 72, con empate 1-1, en el partido de cuartos de final que enfrentó a Argentina y Suiza.

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Embolo recibió doble amonestación tras ver una segunda tarjeta amarilla por simulación después de una disputa con Leandro Paredes. El árbitro del encuentro, Joao Pinheiro, sacó amarilla al zaguero argentino en primera instancia, pero el VAR intervino para anular dicha tarjeta y sancionar al atacante suizo por simulación. Según explica la IFAB en la circular número 34, el VAR puede intervenir si se ha producido un error al identificar al futbolista amonestado, pero no puede utilizarse para revisar la infracción en sí.

"Una tarjeta amarilla (amonestación) que no constituya una segunda tarjeta amarilla solo podrá ser objeto de revisión para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la propia infracción no podrá ser revisada ni modificada", expone el documento de la IFAB.

Joao Pinheiro; arbitro del encuentro entre la Selección de Argentina y la Selección de Suiza
Joao Pinheiro; arbitro del encuentro entre la Selección de Argentina y la Selección de Suiza
Fotografías de: AFP

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En otra circular, la número 32, la IFAB explica que "los siguientes incidentes, que ocurren con poca frecuencia, pasarán a ser susceptibles de revisión conforme al protocolo del VAR: tarjetas rojas derivadas de una segunda tarjeta amarilla mostrada de forma manifiestamente incorrecta, error de identidad cuando se muestre una tarjeta amarilla o roja a un jugador, pero la infracción por la que se ha mostrado la tarjeta haya sido cometida por otro jugador de cualquiera de los dos equipos".

Asimismo, admite que, diez años después de la introducción del protocolo del videoarbitraje, se llevará a cabo "una revisión para identificar posibles mejoras destinadas a incrementar la eficiencia y la equidad del sistema VAR".

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