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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vainazo a Faustino Asprilla en polémica con Jhon Durán en el medio; "no echa tiros en su pueblo"

Vainazo a Faustino Asprilla en polémica con Jhon Durán en el medio; "no echa tiros en su pueblo"

Alberto Suárez, técnico del Envigado, entregó declaraciones en las últimas horas que esclarecieron un incidente en Selección Colombia, entre Jhon Durán, otro jugador y Néstor Lorenzo.

Por: Sebastián Camilo Gómez Amado
Actualizado: 28 de jul, 2026
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Faustino Asprilla, leyenda de la Selección Colombia.
Faustino Asprilla, leyenda de la Selección Colombia.
AFP.

El ambiente del fútbol colombiano y de la Selección de mayores de nuestro país se puso candente y se convirtió en tema de conversación este martes, luego de que el profesor Alberto Suárez concediera en las últimas horas unas declaraciones en las que se confirmó que en el partido de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 frente a Perú, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, se presentó una pelea de Jhon Durán con otro jugador y que en medio del encontrón, el profesor Néstor Lorenzo terminó cayendo al suelo.

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Suárez habló con el espacio 'Un break' y ahí dejó las confesiones del caso. "Es cierto que yo agarré, tenía agarrado a un compañero haciéndole un reclamo, el profe (Lorenzo) me agarró por detrás, yo no sabía que era el profe, moví los brazos para quitármelo de encima porque no me sentía bien que me agarrara y era el profe, y se cayó", explicó Suárez con total claridad.

Pero eso no fue todo. El entrenador vallecaucano también dejó algunas otras declaraciones, en las que aparentemente atacó a Faustino Asprilla, quien en su calidad de panelista de 'Espn', ha realizado críticas en contra del actual futbolista del Benfica, de Portugal.

"Durán no ha sacado un revólver contra nadie, no lo han encontrado realizando disparos, ni ha matado a nadie, como sí ha ocurrido con otros a quienes algunas personas a las que todavía idolatran. Personas que llegaban al pueblo y atacaban a la gente, y que hoy son admiradas porque se convirtieron en personajes de televisión", dijo Suárez, en medio de su explicación en el referido podcast.

Alberto-Suárez
Alberto Suárez
Colprensa

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Alberto Suárez fue clave en la formación del delantero de 22 años y es habitual que tengan conversaciones profundas y sinceras, como quiera que Jhon Durán lo considera como uno de sus padres futbolísticos.

"Este es un niño. Y ¿sabe qué es lo que realmente le duele al país?...que es un niño rico, que tiene mucho dinero. Si no tuviera esa condición económica, probablemente a nadie le importaría tanto lo que hiciera", remató Alberto Suárez, quien siempre es abierto y sincero en sus apreciaciones.

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